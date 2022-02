Aparecida de Goiânia realiza mutirão de vacinação no fim de semana

A Secretaria Municipal de Aparecida de Goiânia vai realizar, durante o fim de semana, um mutirão de vacinação. No sábado (12), 14 postos estarão disponíveis, entre unidades de saúde, escola e centro de compras. Já no domingo (13), a imunização será feita nos shoppings da cidade.

Para se vacinar é preciso apresentar documento de identificação com foto, CPF ou cartão SUS e cartão de vacinação. Segundo a coordenadora de Imunização de Aparecida, Renata Cordeiro, esta é uma oportunidade para quem não consegue ir a um dos postos durante a semana.

Vacinas disponíveis

Entre as vacinas disponíveis durante o mutirão estão as de proteção contra doenças como tuberculose, difteria, tétano, coqueluche, hepatite B, poliomielite, sarampo, rubéola, caxumba, catapora, HPV e pneumonia. Crianças, adultos e idosos podem procurar os postos, conferir a situação vacinal e atualizar o cartão.

Também estarão disponíveis as vacinas contra a Covid-19, seja primeira dose, segunda ou o reforço. “É importante lembrar que a vacinação pediátrica contra a covid-19 tem uma especificidade: não pode ser administrada junto com as outras vacinas de rotina, já que para crianças de 5 a 11 anos é necessário um intervalo mínimo de 15 dias, antes e depois da aplicação desse imunizante, para recebimento de qualquer outra vacina”, destaca Renata Cordeiro.

Mutirão da vacinação contra Covid-19 em Aparecida

Locais de vacinação no sábado (12), com funcionamento das 8h às 16h:

UBS Bairro Cardoso

UBS Retiro do Bosque

UBS Jardim Olímpico

UBS Cândido de Queiroz

UBS Veiga Jardim

UBS Andrade Reis

UBS Anhembi

UBS Cruzeiro do Sul

UBS Caraíbas

UBS Colina Azul

Central de Imunização (das 8 às 19h)

Aparecida Shopping (das 11 às 19h)

Buriti Shopping (das 11 às 19h)

Escola Municipal Neivio Rocha (das 8 às 14h)

No domingo (13) os dois postos volantes estruturados no Aparecida Shopping e no Buriti Shopping estarão abertos das 11 às 19h.