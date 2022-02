Cia Catavento celebra 10 anos com oficinas, lives e espetáculos

Chegando a 10 anos de estrada em 2022, a Cia Catavento comemora a marca com circo, política, cultura e formação profissional. Assim, a companhia de circo goiana promove, entre fevereiro e maio, uma programação híbrida.

Dessa maneira, neste período, haverá quatro oficinas e quatro lives formativas com convidados de outros estados. Além disso, a exibição de um vídeo-circo, a transmissão do filme “Atravessar-se”, inspirado livremente na vida e obra de Cora Coralina, bem como a estreia de um documentário sobre a primeira década de atividades da companhia.

As atividades começam neste sábado (12/2), às 9h, com a oficina de introdução à maquiagem artística e caracterização, oferecida por Pedro Souza na sede da Catavento. Todas as atividades são gratuitas e as pessoas interessadas nas oficinas devem se inscrever acessando o site.

Ainda em fevereiro, no dia 19, a programação vai oferecer uma live sobre “o fazer circense e as ações pensadas para a retomada das atividades do circo no período pós-pandêmico”. Ademais, as atividades do mês serão encerradas com a exibição do filme “Atravessar-se”, no dia 25 de fevereiro. A transmissão no canal do youtube da Cia Catavento. O filme é livremente inspirado na vida e na obra de Cora Coralina.

Programação em março, abril e maio

Já em março, nos dias 12 e 13, será oferecida uma oficina de flexibilidade, na sede da Catavento, com Mellina Fioretti. Já a live do dia 19 vai pautar o papel das escolas de circo na formação de novos artistas. Além disso, ainda em março, os benefícios da prática circense para o público amador serão discutidos também em live, no dia 26. As lives serão transmitidas no perfil do Instagram da Cia Catavento. Já o filme, o vídeo circo e o documentário serão exibidos no canal do Youtube da companhia.

Em abril, nos dias 2 e 3, o projeto vai oferecer uma oficina de aéreos dinâmicos, com Felipe Nicknig. No dia 23, a última live do projeto vai discutir “por que devo ir ao circo? Qual a importância dos espetáculos circenses para a formação humana?”. As atividades de abril serão encerradas com a exibição do vídeo-circo “O Acaso”, no dia 30, na sede da Catavento.

Em maio, entre os dias 5 e 7, será oferecida a última oficina, voltada para professores da rede pública de ensino. Assim, Felipe Nicknig e Marina Amorim compartilharão recursos pedagógicos envolvendo o circo a serem trabalhados em sala de aula. O projeto será encerrado no dia 14, com a estreia do documentário comemorativo de dez anos da companhia.

Os 10 anos da Cia Catavento

A história da Catavento Companhia Circense começa em 2011 a partir da vontade e curiosidade por investigar e pesquisar novas possibilidades, formas e estéticas no universo do circo. Em 2019, a companhia inaugurou sua nova sede, no setor Bela Vista, em Goiânia, em um galpão de 310 m2. Dessa forma, o local é um centro cultural dedicado ao circo, onde o grupo desenvolve todas as suas atividades: pesquisas, criações, formações, aulas de iniciação, curso profissional, ensaios da companhia, além das residências/workshops.

Nos cursos livres de circo, a Catavento Companhia Circense oferece aulas para cerca de 150 pessoas entre crianças, jovens e adultos em aulas amadoras de circo. Anualmente, a Catavento recebe entre 10 e 15 artistas para frequentar o NUFAAC (Núcleo de Formação Ampliada para o Artista de Circo).

Ao longo dos últimos anos, a Catavento Companhia Circense tem se destacado no cenário circense regional e nacional através da atuação estratégica e pela qualidade dos projetos. A companhia recentemente estreou dois novos trabalhos: o vídeo-circo “O Acaso” e o Filme “Atravessar-se”, livremente inspirado na vida e na obra de Cora Coralina.

*Com informações da Assessoria