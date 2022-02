CREA Goiás diz que obra que desabou no Jardim Guanabara era irregular

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea-GO) se manifestou sobre o desabamento ocorrido no Jardim Guanabara no início da tarde desta quinta-feira (10/2). De acordo com informações do Crea, foi constatado que se tratava de uma obra irregular e que acabou resultando na morte de um trabalhador de 54 anos.

Conforme apurações do órgão, a reforma do galpão não contava com um engenheiro responsável para supervisionar o que estava sendo feito. Em relação ao que sobrou do imóvel, a Defesa Civil recomendou a demolição. No momento do desabamento, o dono do imóvel estava no local, se manifestou dizendo que está muito abalado com o que aconteceu e que está prestando toda assistência necessária à família da vítima.

Lamartine Moreira, atual presidente do Crea, analisou as informações obre o acidente e destacou o quão importante é ter a presença de um responsável técnico na execução de uma obra, independente do tamanho da mesma. Dentre as análises pelas pelo presidente, ele ressaltou que possivelmente o desabamento aconteceu devido a uma sobrecarga na estrutura metálica do imóvel.

Caso houvesse um engenheiro presente na obra, o profissional conseguiria observar os pontos de oxidação da estrutura e constatar se a mesma precisaria ou não passar por manutenção, bem como se ela seria capaz de aguentar a sobrecarga ou não. O local do desabamento foi avaliado também pela Defesa Civil, que esteve no imóvel para realizar a interdição. Segundo avaliação realizada pelo órgão, recomenda-se que o que restou da estrutura seja demolido, de forma que as casas vizinhas sejam preservadas.

O coordenador municipal de Proteção e Defesa Civil, alertou que a estrutura que desabou foi toda abalada. Desta forma, para eliminar todo e qualquer tipo de risco que ainda possa representar, as paredes do galpão devem ser demolidas. Apesar das construções vizinhas não terem sofrido comprometimento estrutural, as paredes do galpão que ainda ficaram de pé poderiam cair sobre as edificações em volta.

Relembre o desabamento que vitimou um trabalhador

No fim da tarde desta quinta-feira (10) o Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender um acidente, do tipo desabamento, no Jardim Guanabara, em Goiânia. Segundo informações repassadas por testemunhas, o teto de um galpão desabou sobre um trabalhador de 54 anos. Outros trabalhadores estavam no local, mas conseguiram sair a tempo.

O CBMGO retirou a vítima dos escombros, prestaram os primeiros socorros e tentaram realizar manobras de reanimação por cerca de uma hora, mas o homem não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.