Entregadores de aplicativo fazem manifestação e anunciam greve, em Goiânia

Na manhã desta sexta-feira (11/2) os entregadores do aplicativo iFood informaram o início de uma greve. A paralisação que busca de melhorias para a categoria será feita por tempo indeterminado e afetará toda Goiânia e na Região Metropolitana da capital.

Sobre o assunto, a empresa diz que o diálogo com os entregadores se mantém aberto para, juntos, buscarem melhorias e oportunidades para os trabalhadores. Dentre as benfeitorias já adotadas pela empresa, em 2021, a mesma destaca o reajuste da taxa mínima de entregas e quilometragem percorrida, implementação do código de validação da entrega e seguros contra acidentes pessoais.

A categoria reivindica melhorias no valor das taxas pagas pelo aplicativo, o fim dos bloqueios indevidos e restrição de áreas para a retirada de entregas, bem como o fim das rotas de entrega dupla que significam o pagamento de uma única taxa para até três pedidos em uma mesma rota.

Ao informarem a paralisação, os motociclistas fizeram manifestações pelas ruas e avenidas da capital de Goiás. A maior concentração foi realizada no Centro Popular de Abastecimento e Lazer (Cepal) do Jardim América, depois os profissionais realizaram motociata por avenidas de Goiânia, tais como C-04, T-7, Assis Chateaubriand, Praça Cívica, Avenida 85 e Avenida T-63.

Após solicitação feita pelo Dia Online, o iFood se manifestou sobre o caso. Leia abaixo a nota emitida pela empresa:

O iFood respeita o direito constitucional de manifestação. A empresa esclarece que mantém o compromisso de diálogo aberto com os entregadores para buscar melhorias e oportunidades para os profissionais como também para todo o ecossistema. Vale destacar que algumas medidas já adotadas também partiram dessa construção de diálogo com a categoria. Por exemplo, os reajustes da taxa mínima e quilômetro percorrido em 2021, a criação de código de validação da entrega, seguros contra acidentes pessoais, lesões temporária, invalidez e morte no valor de até R$100 mil para os entregadores durante o período em que estiverem logados na plataforma e também no “retorno para casa”. Além disso, a criação de um fundo de combustível de R$ 8 milhões para minimizar o impacto do custo do combustível no dia a dia desses profissionais.

Entenda o conceito de greve e seu embasamento jurídico

Compreende-se por greve uma ação coletiva feita de forma voluntária por trabalhadores que paralisam de forma total, ou parcial, suas atividades de trabalho. Adotada em diversos países ao redor do mundo, está interrupção dos trabalhos visa reivindicar melhorias que envolvam a situação de taralho.

Dentre as reivindicações do trabalhadores podem incluir questões trabalhistas, salarias e questões que envolvam a segurança do profissional. As melhorias não são a única intenção por trás das greves, podendo haver também a paralisação em decorrência da desvalorização de funções e perda dos benefícios vigentes.

O direito a greve, no Brasil, é assegurado ao cidadão pelo Artigo 9º da Constituição Federal de 1988, onde diz que:

Art 9º – É assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender.

§ 1o – A lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade.

§ 2o – Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei.