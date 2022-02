Família de Marília Mendonça recebe roupa que cantora usava no acidente

Três meses após a morte da cantora Marília Mendonça, a mãe dela, Ruth Moreira, recebeu a roupa que a cantora usava no dia do acidente aéreo. O vestido quadriculado marcou o dia da tragédia, pois apareceu nas últimas imagens em vida da cantora, quando ela estava embarcando, em Goiânia.

Inconfundível, o modelo foi entregue à família pelo advogado no início do mês, mas a informação só foi divulgada nesta quinta-feira (10). As informações são do colunista Leo Dias, do Metrópoles.

Informações apontam que o vestido não havia sido lavado desde o dia do acidente e estava guardado. A peça, que parecia intacta, apenas com um pequeno rasgado, agora está em posse da família.

Ainda segundo o colunista, há interesse da família de Marília em criar um museu para eternizar a memória da rainha da sofrência, que morreu em novembro do ano passado.

Antes do acidente, conforme revelou o empresário que gerenciava a carreira da sertaneja, Wander Oliveira, Marília planejava comprar uma aeronave particular, pois não queria ficar viajando em um avião bimotor. O escritório da cantora já teria até procurado alguns modelos.

Legado de Marília Mendonça

Marília Mendonça morreu aos 26 anos a caminho de um show em Minas Gerais. Outras quatro pessoas estavam na aeronave, entre elas o tio e assessor dela, Abicieli Silveira Dias Filho.

Com diversos hits durante sua carreira musical, a cantora deixou um grande legado para o sertanejo. “Infiel”, “De quem é a culpa?” e “Eu sei de cor”, estão entre os sucessos.

Em 2021, a cantora se tornou a artista brasileira mais ouvida no Spotfy. Além disso, o álbum “Todos os Cantos” foi o disco em português mais reproduzido da plataforma. A cantora ainda fez história ao aparecer na capa da ForbesLife Fashion ao lado de Maiara e Maraisa. Ela também concorreu ao Grammy Latino e estampou painéis da Times Square, em Nova Iorque.

Entre seus marcos em vida, Marília Mendonça também protagonizou a live de casa mais acessada, com mais de 3,3 milhões de pessoas assistindo simultaneamente.