Mostra de Emiliano Freitas abre temporada da Vila Cultural Cora Coralina

A exposição “O muito que sobrou”, do artista Emiliano Freitas, será aberta ao público de Goiânia, na sexta-feira (18/2), às 16h, na Vila Cultural Cora Coralina. A mostra marca o início da temporada 2022 do espaço no Centro da capital e fica em cartaz até 31 de março. Assim, a visitação é gratuita e acontece de segunda a sexta-feira, sempre das 9h às 17h.

De acordo com informações divulgadas pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), as obras de “O muito que sobrou” trazem à tona temas como a afetividade. Ademias, ganham foco as subjetividades familiares e a construção de corpos ainda nos primeiros anos de vida. Dessa forma, refletem a percepção de Emiliano Freitas sobre arquivos das décadas de 80 e 90, que foram revistados por ele em 2019.

“Através de um processo etnográfico, eu buscava um diálogo entre a criança que fui com o adulto que me tornei, para tratar assuntos como repressões, sonhos e vivências”, explicou o artista. O resultado foi a produção de um vídeo e 13 pinturas feitas com esmalte de unha. Afinal, o material era comum em sua casa, uma vez que a mãe de Emilliano era manicure.

Diferente de outras tintas, o esmalte não permite mistura de cores com boa finalização. Não adere à qualquer superfície. Além disso, seu tempo de secagem depende de fatores como temperatura e umidade. “Usar o esmalte foi um desafio que permitiu criar narrativas com meu cotidiano familiar no final do século XX em uma cidade do interior”, completou o artista.

Conheça a história do artista

Emiliano Freitas é natural de Tupaciguara (MG) e mora atualmente em Goiânia. Ele já participou de exposições nacionais e internacionais. Dentre elas: Acropolis Remix Pavilion at The Wrong Biennale nº5 (Europa), V Bienal do Sertão, 43° Salão de Artes Plásticas Waldemar Belisário e Salão de Artes de Vinhedo.

Além disso, o artista é doutorando em Arte e Cultura Visual na Universidade Federal de Goiás (FAV/UFG), onde também leciona no curso de Arquitetura e Urbanismo.

Serviço: Exposição O muito que sobrou, de Emiliano Freitas

Abertura: Sexta-feira (18/2), às 16h

Visitação: Até 31/3, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17h

Onde: Sala Sebastião Barbosa, na Vila Cultural Cora Coralina.

Endereço: Rua 23 esquina com a rua 03, qd. 67, no Centro – Goiânia

Agendamento: [email protected] ou pelo telefone (62) 3201-9863

Entrada: Gratuita | O uso de máscara é obrigatório