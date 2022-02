Fim de semana violento nas rodovias federais goianas deixa 5 mortos e 13 feridos

Um balanço divulgado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), nesta segunda-feira (14), aponta que o fim de semana foi violento nas rodovias federais goianas, com registro de 18 acidentes, que deixaram cinco pessoas mortas de 13 feridas.

O primeiro acidente com vítima fatal aconteceu no início da noite da última sexta-feira (11), na BR-153, no perímetro urbano de Goiânia. Um adolescente de 17 anos morreu atropelado por um caminhão ao tentar atravessar a rodovia. O motorista trafegava dentro do limite permitido na via e fez o teste do etilômetro, cujo resultado deu negativo.

Na noite de sábado (12), também na BR-153, desta vez no município de Nova Glória, três homens, de 20, 21 e 28 anos morreram em em acidente envolvendo um carro de passeio e um caminhão. Uma outra jovem, de 21 anos, ficou gravemente ferida e foi encaminhada para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

De acordo com a PRF, as vítimas estavam em um carro de passeio e saíram de Rubiataba com destino a São Luís de Montes Belos, no norte do estado. Em determinado momento, o motorista do veículo colidiu contra a traseira do caminhão e capotou. No interior do veículo, foram encontradas garrafas de bebidas alcoólicas.

Ainda na noite de sábado (12), em Jaraguá, um homem de 38 anos morreu após colidir frontalmente a motocicleta que ele pilotava com um carro de passeio. Segundo a PRF, a vítima não era habilitada e o motorista do carro não foi identificado, pois o veículo foi abandonado no local do acidente.

Atropelamento na BR-153, em Goiânia. Foto: Dict Acidente na BR-153, em Nova Glória. Foto: Kleber Alves/Arquivo Pessoal Foto: Acidente entre carro e moto, em Jaraguá Anterior Próximo

Outras ocorrências rodovias federais goianas durante o fim de semana

Ainda conforme o balanço da PRF, neste fim de semana foram realizadas 1.040 autuações de infrações de trânsito. Destas, 51 foram flagrantes de motoristas ou passageiros sem o cinto de segurança, 67 de motoristas realizando ultrapassagens proibidas e 92 condutores dirigindo sob efeito de álcool.

No total, os policiais fiscalizaram 5.636 veículos e 5.922 pessoas que transitaram pelas rodovias federais goianas, sendo que 25 pessoas foram detidas por crimes diversos.