Menino que caiu de toboágua, em Caldas Novas, será sepultado em Minas Gerais

O velório do menino de 8 anos que morreu em Caldas Novas, após cair de um toboágua, acontece nesta segunda-feira (14/2) no Cemitério Parque Jardim do Éden, em Conselheiro Lafaiete, Minas Gerais. A despedida está prevista para encerrar às 16 horas, quando o corpo da criança será levado para ser sepultada no Cemitério Nossa Senhora da Conceição, também na cidade.

O acidente que vitimou o garoto aconteceu na tarde deste domingo (13), no parque aquático DiRoma Splash, quando caiu de uma altura aproximada de 15 metros, quando entrou em um brinquedo interditado para manutenção. Com a queda, a vítima sofreu diversas fraturas pelo corpo, bem como traumatismo craniano, seguido por afogamento.

O menino chegou a ser socorrido e encaminhado para o hospital municipal de Caldas Novas, porém não resistiu aos ferimentos e faleceu após uma parada cardíaca. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do município, para que passasse por exames necessários para a elaboração do laudo cadavérico, e posteriormente liberado pela família.

Investigação

As causas que levaram o acidente e a morte do garoto serão investigadas pela Polícia Civil de Goiás, através da Delegacia de Proteção a Criança e ao Adolescente (DPCA) do município onde o caso ocorreu. O laudo cadavérico deve ficar próximo nos próximos 10 dias. O delegado responsável pelas apurações informou que pretende ouvir um dos responsáveis pelo parque aquático.

A família deve ser ouvida, mas como o acidente ainda é recente, o delegado informou que vai esperar que o período de luto passe antes de entrar em contato. Dentre as pessoas que serão ouvidas pela polícia na investigação estão também os socorristas que fizeram os primeiros socorros e os profissionais que atuaram no resgate e atendimento da vítima.

Outro ponto de investigação da PCGO sobre o caso, tentará identifica possíveis testemunhas e na hipótese da existência de alguma, estas também devem ser ouvidas. Na manhã desta segunda-feira (14), o parque aquático passou por perícia realizada pela Polícia Técnico-Científica.

O Dia Online tenta contato com o Grupo de Roma, mas até a publicação desta matéria não conseguiu nenhum retorno. O espaço segue aberto para manifestação.