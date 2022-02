Morre menino que caiu de toboágua em parque aquático de Caldas Novas

Morreu no início da noite deste domingo (13), o menino de 8 anos que caiu de um toboágua em um parque aquático de Caldas Novas, no Sul de Goiás. O acidente aconteceu durante a tarde de domingo, no parque aquático do DiRoma Splash.

Segundo informações, uma das atrações do parque estava fechada para manutenção, mas o menino teve acesso e acabou caind0 de uma altura de cerca de 10 metros, momento que teria sofrido traumatismo craniano e se afogado.

A criança é de Conselheiro Lafaiete, em Minas Gerais, e estava na cidade a passeio com a família.

Menino que caiu de toboágua em parque aquático de Caldas Novas seria transferido para Goiânia

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para atender a criança, que estava com suspeita de fratura de pelve, fêmur e trauma cranioencefálico (TCE).

O menino então foi entubado e encaminhado para o Hospital de Caldas Novas. Entretanto, por causa da gravidade, foi acionado um transporte aéreo para leva-lo para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia. Entretanto, à caminho do hospital ele sofreu uma parada cardíaca e precisou retornar para o hospital da cidade para estabilizar o quadro. Apesar do esforços, o menino não resistiu e acabou morrendo.

O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) do município, onde foi liberado pelo pai da criança. O laudo cadavérico deve ficar pronto em cerca de 10 dias. Agora, a Polícia Civil de Goiás (PCGO) deve investigar as circunstâncias do caso.

Em nota, a prefeitura de Caldas Novas manifestou pesar pela morte do menino e informou que ele “teria sofrido várias lesões e um traumatismo craniano seguido de afogamento.”.

A equipe de reportagem do Dia Online tenta contato com a assessoria do parque para se manifestar sobre o caso, mas não teve retorno até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.