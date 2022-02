Mulher é presa suspeita de ser mandante de triplo homicídio em Leopoldo de Bulhões

Foi presa na manhã desta segunda-feira (14), em Anápolis, mais uma pessoa suspeita de envolvimento no triplo homicídio cometido em Leopoldo de Bulhões, no região central do estado. Desta vez, uma mulher foi apontada como a mandante do crime. Ela foi encaminhada para a Delegacia de Estadual de Investigações de Homicídios (DIH).

A mulher, de 39 anos, foi presa cerca de 10 dias depois que o suposto executor se entregou à polícia. Informações apontam que a mulher teria planejado todo o crime que vitimou Suzana Vilefort, o namorado dela, Denismar Ricardo, e a filha, Jéssica Vilefort.

O suposto executor, que já teria atuado como agente penitenciário, se entregou à polícia no último dia 3 de fevereiro. Ele foi identificado por causa de um carro que foi deixado na fazenda onde as vítimas foram mortas.

O caso aconteceu no último dia 2 de fevereiro, em uma propriedade rural. A Polícia Civil continua investigando o caso para descobrir o que motivou o assassinato.

Relembre o caso do triplo homicídio em Leopoldo de Bulhões

A chacina ocorreu na zona rural e apenas uma pessoa sobreviveu. Informações apontam que dois suspeitos chegaram na fazenda rendendo todos que estavam no local. Eles conseguiram entrar na fazenda dizendo que tinham um mandado de prisão contra Denismar Ricardo.

Já dentro da residência, o suspeito teria imobilizado Denismar, o levou para um dos cômodos da casa e disparou contra ele. Posteriormente, atirou nas outras pessoas que estavam no local.

A vítima que sobreviveu era a namorada de Jéssica Vilefort, de 29 anos. Ela foi atingida com um tiro de raspão e teria fingido que estava morta para enganar o atirador. Quando percebeu que os criminosos estavam retirando os corpos do local, ela fugiu e pediu socorro.

Quando a polícia chegou na residência encontrou o veículo e documentos, que foram deixados pelos suspeitos que fugiram às pressas.