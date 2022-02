Idosa é atropelada por ônibus após tropeçar em tronco de árvore, em Goiânia

Na manhã desta segunda-feira (14/2) uma idosa, de 70 anos, foi atropelada por um ônibus coletivo após tropeçar em uma tronco de árvore, em Goiânia. O acidente aconteceu no momento em que a vítima descia do coletivo, o mesmo pelo qual foi atropelada. Apurações apontaram que o motorista já havia saído com o veículo, desta forma não teve tempo de frear.

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) foi acionado para atender a ocorrência, prestando os primeiros socorros e encaminhando a vítima para o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo), apresentando fratura exposta no braço e outros ferimentos pelo corpo. De acordo com o boletim médico, a idosa foi submetida a avaliações médicas, passando por alguns exames e sendo internada em estado regular.

Moradores do setor Santa Genoveva, onde o acidente aconteceu, relataram que o tronco atrapalha os passageiros a embarcarem e desembarcarem, bem como o tráfego de pedestres, tendo em vista que o tronco ocupa boa parte da calçada. Dentre as afirmações destaca-se as diversas solicitações feitas pela população, para que o objeto fosse retirado. Todavia as providências foram tomadas apenas depois que o acidente aconteceu.

Comurg e Rápido Araguaia se manifestam sobre o atropelamento da idosa

O Dia Online entrou em contato com a Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) pedindo esclarecimentos sobre a presença do tronco, mesmo após as solicitações feitas pelos moradores.

A Companhia, por sua vez, disse que uma equipe foi enviada para fazer a retirada do objeto, porém ressaltou dizendo que a reponsabilidade da construção e manutenção da calçada é apenas do proprietário do imóvel.

No comunicado foi informado também que a retirada das raízes foi feita sem custo, porém “o morador precisa requerer o serviço na Companhia, que fará levantamento no local para verificar que existe rede de água ou de energia”.

Já a Rápido Araguaia informou em nota que a empresa acionou o Corpo de Bombeiros assim que o acidente aconteceu e que um representante está acompanhando de perto e prestando todo suporte e apoio necessário à vítima.