Mãe suspeita de negociar estupro das filhas morre em hospital de Goiânia

Morreu no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) a mãe que havia sido presa suspeita de negociar o estupro das filhas, de 11 e 4 anos, em troca de drogas. A morte foi registrada no último domingo (13), depois que ela passou mal e foi internada na unidade de saúde.

De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), a mulher apresentou pressão baixa e vômito na sexta-feira (11), quando foi levada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) para o hospital para receber tratamento médico. Entretanto, ela não resistiu e acabou falecendo, tendo o óbito atestado na unidade de saúde às 18h25 de domingo (13). A causa da morte não foi divulgada.

A DGAP ainda informou que foram tomadas as devidas providências em relação à morte de uma custodiada que cumpria pena por crimes relacionados à violência sexual, na Casa de Prisão Provisória. Ela estava sozinha em uma das celas.

Diante dos fatos, foi aberto um inquérito para apurar as circunstâncias da morte e realizadas as comunicações necessárias às autoridades policiais competentes, segundo a DGAP.

Relembre o caso da mãe suspeita de negociar estupro das filhas

A mulher foi presa no último dia 28 de janeiro, em Trindade, Região Metropolitana da capital. Na época, a Polícia Civil encontrou conversas no celular da mulher indicando a prática do crime.

Informações apontam que a filha mais velha, atualmente com 11 anos, era abusada desde os 7 anos. A filha mais nova, com 4 anos, começou a ser assediada quando tinha apenas 3 anos. No celular ainda foram encontrado indícios de que a própria mãe cometia atos libidinosos com a caçula para “prepará-la” para os abusos.

Em um dos diálogos flagrados no celular, a mulher negociava a filha mais nova. Veja:

Suspeito: Foi o que consegui, blz. Manda as fotos da gatinha. Como você falou para ela? Sobre o que ela vai compensar para mim?

Mãe: Está ótimo, já me ajudou demais. Já já te mando as fotos dela.

Suspeito: Estava vendo os vídeos e acho que já posso ir direto. Ela aguenta.

O homem foi identificado como Cleiber Alves Ferreira, de 53 anos, e preso por estuprar a menina de 11 anos e tentar negociar os abusos da mais nova. No celular foram encontrados vídeos explícitos de sexo dele com a criança.