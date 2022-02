Menino de 10 anos morre após engolir balão de festa, em Luziânia

Um menino de 10 anos morreu após engolir um balão de festa, em Luziânia, no Entorno do Distrito Federal (DF). O caso foi registrado no último sábado (12).

Segundo informações, o menino estava na casa de uma amiga da mãe quando o caso aconteceu. Ele estava brincando com outras crianças e disse que havia engolido um balão de festa. Momentos depois, ele desmaiou.

A criança então foi socorrida e levada para a Unidade de Pronto Atendimento do Jardim Ingá, onde recebeu atendimento médico, mas não resistiu.

Agora, o caso será investigado pela Polícia Civil, que deve ouvir a mãe do menino e outros envolvidos que estavam na residência onde o fato aconteceu. O objetivo é verificar se há alguma responsabilidade que deve ser atribuída a alguém.

Em outro caso, menino também morreu após engolir balão de festa

Em janeiro deste ano, um outro caso semelhante foi registrado, onde um menino, de 7 anos, morreu após engasgar com um balão de festa, em Anápolis, a 55 quilômetros da capital.

Informações apontam que o caso aconteceu no dia 19 de janeiro, quando padrasto do menino tirou um balão da garganta dele e o levou para uma unidade de saúde, onde recebeu com os primeiros socorros. Posteriormente, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) transferiu o menino para a uma Unidade de Pronto- Atendimento Pediátrica, no bairro Maracanã.

Entretanto, ele já chegou na unidade em situação crítica, a equipe médica tentou reanimá-lo, mas não teve sucesso.

Cuidados

Segundo o manual de prevenção de acidentes domésticos do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO), é preciso ter cuidado, especialmente com crianças e brinquedos, a fim de evitar acidentes.

Independente da faixa etária, uma das primeiras recomendações é não deixar observar as especificações das faixas etárias de cada brinquedo na hora da compra. É importante que eles sejam grandes o bastante para não serem engolidos e resistentes para não quebrarem.

Para evitar o sufocamento de uma criança, independente da faixa etária, segundo o manual, o ideal é não permitir que ela chupe ou mastigue uma bexiga. Assim também com brinquedos e objetos pequenos que possam ser engolidos.

Veja o manual na íntegra aqui.