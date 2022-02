Prefeitura de Anápolis libera obrigatoriedade do uso de máscaras ao ar livre

A Prefeitura Municipal de Anápolis divulgou a suspenção da obrigatoriedade do uso de máscaras em locais abertos, tais como parques, praças e ruas, desta forma passando a ser opcional. O anuncio feito por Roberto Naves, prefeito do município, ressaltou que não está forçando os cidadãos a tirarem a máscara, apenas informando que o item de proteção não é mais obrigatório em locais abertos.

Em seu comunicado, o prefeito destacou também que para as pessoas que possuem comorbidades e por alguma razão não se vacinaram, ou não completaram o ciclo vacinal, a melhor opção de proteção é o uso da mascara. Entretanto, aqueles cidadãos que estão com as doses da vacina em dias, inclusive com a dose de reforço, e desejam fazer alguma atividade ao ar livre ou simplesmente sem em um praça sem aglomerações, precisam ter a opção de deixar a máscara de lado por alguns momentos.

Critérios analisados para tomar a decisão

A decisão tomada pela prefeitura em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde é baseada na análise do número de atendimento nas unidades de saúde durante o período de avanço da variante ômicron, que apresentou uma redução. Roberto Naves atribuiu a redução ao avanço e ampliação da cobertura vacinal na cidade, bem como da condição apresentada por esta variação da covid-19 que é mais branca que as outras.

Durante o avanço da variante ômicron, Anápolis passou pela onda com mais de 75% de sua população vacinada com, pelo menos, duas doses. Atualmente o município tem cerca de 80% de seus cidadãos vacinado, onde 30% deles já tomaram a dose de reforço. Em relação a liberação do uso de máscara em locais aberto, a medida passa a valer a partir da publicação da nota técnica feita pela Secretaria Municipal de Saúde no Diário Oficial de Anápolis. A publicação esta prevista para ser feita ainda nesta terça-feira (15/2).