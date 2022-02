Avó e neta de 9 anos são assassinadas dentro de casa em Jataí

Uma idosa de 60 anos e a neta dela, de 9 anos, foram assassinadas dentro de casa em Jataí, no sudoeste goiano. Os corpos foram encontrados na terça-feira (15), pelo filho da mulher, que é tio da criança.

As vítimas, identificadas como Maria Rosário Nogueira Soares e Isabella Ribeiro de Moraes, apresentavam cortes de arma branca pelos corpos. Uma perícia ainda deve determinar o que foi usado para atingi-las.

Os corpos só foram encontrados depois que o filho da idosa desconfiou do sumiço, pois ela não estava respondendo as mensagens enviadas pelo celular; ele então resolveu ir a casa da mãe. Quando chegou na residência, constatou que as portas estavam trancadas e, por isso, arrombou uma das entradas, momento que encontrou a mãe caída na cozinha e a sobrinha no quarto.

A suspeita é que o crime tenha acontecido no fim de semana, por causa do estado dos corpos das vítimas. Vizinhos relataram que houve movimentação na residência de sexta-feira para sábado.

Uma perícia foi realizada no local e os corpos foram encaminhados para o Instituto Médico Legal (IML).

Avó e neta de 9 anos teriam sido assassinadas por um irmão de criação da idosa, em Jataí

Durante as investigações, a polícia descobriu que o principal suspeito de cometer o crime seria um irmão de criação da idosa, identificado como Jurair Nogueira, de 48 anos.

Na quarta-feira (16), informações apontaram que o homem estava escondido em Doverlândia, município a cerca de 180 Km de Jataí, onde aconteceu o crime. Quando os militares chegaram no local houve troca de tiros com o suspeito, que foi baleado. Ele então foi socorrido e encaminhado para o hospital da cidade, mas não resistiu e acabou morrendo.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) para descobrir qual a motivação do crime. Testemunhas já começaram a ser ouvidas.