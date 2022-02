CAU-GO recebe projetos para editais culturais e de habitação social

O Conselho de Arquitetura e Urbanismo de Goiás (CAU/GO) abriu inscrições de projetos para seus dois editais de patrocínio. Dessa maneira, por meio do edital de projetos culturais, o Conselho apoiará publicações, produções audiovisuais, seminários, bem como iniciativas que promovam a Arquitetura e o Urbanismo. Ademais, no caso do edital de habitação social, o objetivo é apoiar projetos para construção ou reforma de habitações destinadas a famílias de baixa renda, ou ainda projetos de urbanismo ou paisagismo. As inscrições vão até 25 de março.

Assim, em ambos os editais do CAU/GO, podem participar pessoas jurídicas sem fins lucrativos. Ademais, com pelo menos três anos de existência. Cada proponente pode participar com até três propostas.

No caso do edital de habitação social, é necessário que o participante tenha em seu quadro arquitetos e urbanistas em dia com o CAU/GO. No edital de projetos culturais, o responsável não precisa ser arquiteto e urbanista.

“Os editais são uma forma de o CAU incentivar o trabalho de outras instituições na realização de ações, eventos e publicações”, afirma a gerente geral do Conselho, Isabel Barêa.

Valores

A soma total disponibilizada para o edital de projetos culturais deste ano é de R$ 150 mil. Dessa maneira, são R$ 35 mil, para projetos de âmbito regional. Além disso, R$ 45 mil, para projetos de âmbito nacional. Ainda há R$ 70 mil, para projetos de âmbito internacional.

Para o edital de habitação social, o valor total é de R$ 60 mil. E a cota máxima para cada projeto é de R$ 30 mil.

“Moradia digna é um dever da nossa sociedade e o CAU, enquanto autarquia, se posiciona para divulgar a lei de ATHIS (Assistência Técnica para Habitação Social) através desse patrocínio”, afirmou a conselheira Camila Dias. “Dessa forma também reforçamos a importância e o papel do arquiteto e urbanista em prol da sociedade.”

Confira o cronograma dos editais do CAU/GO

Inscrição: De 10 de fevereiro a 25 de março de 2022

Divulgação dos habilitados: 11 de abril de 2022

Divulgação dos projetos selecionados: 19 abril de 2022

Prazo recursal: 20 abril a 26 de abril de 2022

Prazo para assinatura do Termo de Fomento: 2 de maio de 2022

Período de execução dos projetos: 2 de maio a 30 de novembro

Envio: Somente por correios| Endereço: Av. Eng. Eurico Viana, 25, Ed. Concept Office, 3º andar, Vila Maria José, Goiânia – GO, 74.815-465