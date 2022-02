Goiás realiza ação de vacinação contra a Covid-19 no sábado (19); veja quem pode se imunizar

A Secretaria de Estado da Saúde de Goiás (SES-GO) realiza, no próximo sábado (19), o Dia “V” de vacinação contra a Covid-19 para imunizar, especialmente, crianças de 5 a 11 anos. A estratégia facilita o acesso dos pais que não podem levar os filhos aos postos durante a semana.

Apesar do foco ser o público infantil, também serão disponibilizados imunizantes para vacinação de adolescentes, adultos e idosos, tanto para primeira e segunda dose ou reforço.

De acordo com a secretaria, serão disponibilizados 750 postos em todo o Estado, que estarão em funcionamento das 8h às 17h. “Tem sido fundamental para não avançarmos nos casos de internações e óbitos”, diz o governador Ronaldo Caiado sobre a imunização.

As crianças de 5 a 11 anos poderão tomar a vacina pediátrica Comirnaty, do laboratório Pfizer, formulada especialmente para o público infantil. Na faixa etária de 6 a 17 anos será administrada ainda a Coronavac/Sinovac, do Instituto Butantan, a mesma usada para adultos.

O intervalo é de oito semanas para quem tomar a Comirnaty/Pfizer e de 28 dias para a Coronavac/Sinovac, do Instituto Butantan. Estudos científicos mostram que os imunizantes liberados são eficazes.

Casos de Covid-19

O secretário de Estado da Saúde, Ismael Alexandrino, afirma que “houve um aumento exponencial de casos e de internações, desde o início da circulação da variante Ômicron, em dezembro do ano passado”. Dados da SES-GO apontam que pelo menos 82% dos internados e dos óbitos registrados foram de pessoas que não se vacinaram ou que estavam com doses atrasadas.

Em Goiás, 44 crianças com menos de 10 anos morreram de Covid-19 desde do início da pandemia. Segundo a SES-GO, embora os sintomas clínicos da doença sejam mais brandos nesse público, quando comparado aos adultos e idosos, crianças podem apresentar sintomas clínicos prolongados, conhecidos como “Covid-19 longa”, doença pós-Covid-19 ou sequelas pós-agudas de infecção. A frequência e as características dessa doença ainda estão sob investigação.

Dados do Ministério da Saúde apontam que no Brasil a Covid-19 teve, na faixa etária de 5 e 11 anos, uma incidência de 30,7 casos por 100 mil habitantes, com letalidade de 4,9%, ao passo que nos adolescentes de 12 e 17 anos a incidência foi de 36/100 mil habitantes com letalidade de 10,3%. Nos adultos jovens, de 18 a 29 anos, essa relação foi de 183,4/100 mil habitantes, com 11,2% de óbitos.