Policial penal é preso suspeito de tentar matar ex por causa de R$ 300, em Rubiataba

Um policial penal foi preso em flagrante suspeito de tentar matar a ex-mulher por causa de uma dívida de R$ 300,00, em Rubiataba, no Centro de Goiás. Segundo a Polícia Civil (PC), o caso aconteceu no último domingo (13).

Informações apontam que o homem usou uma arma institucional, uma pistola .40, para atirar contra a mulher. Ele teria desferido diversos disparos e a mulher foi atingida com dois tiros, um no ombro e outro no braço. Ela não corre risco de morte.

O crime teria sido motivado em virtude da existência de uma dívida no valor de R$ 300,00 com a vítima. Entretanto, ficou demonstrado que o autor já teve um relacionamento com a vítima e que, além da dívida, a motivação, possivelmente, seria no intuito de intimidá-la. Durante perícia no local, a Polícia Técnico-Científica encontrou diversas marcas de disparos.

Diante dos fatos, o homem foi localizado e preso em Aruanã, pela prática do crime de tentativa de feminicídio. Ele foi submetido ao exame de corpo de delito e em seguida recolhido na Unidade Prisional de Rubiataba, onde está à disposição do Poder Judiciário. O caso é investigado pela Polícia Civil e corre em sigilo.

Policial penal suspeito de tentar matar ex em Rubiataba é concursado desde 2003

De acordo com a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), o policial é concursado desde 2003 e estava de folga quando o fato aconteceu. Em nota, a DGAP informou que a Corregedoria Setorial vai apurar o fato envolvendo o servidor, que usou a arma que pertence à corporação para praticar o crime.

Por fim, a diretoria afirmou que foram tomadas todas as providências em relação à ocorrência envolvendo o policial penal, que foi recolhido na segunda-feira (14) na Unidade Prisional Especial Núcleo de Custódia. “A DGAP colabora com a investigação, repassando as informações que o caso requer, além de prestar assistência à vítima.”.