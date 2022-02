Abrasel Goiás lança circuito de eventos para o ano de 2022

A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes Seccional Goiás (Abrasel Goiás) realizou, na terça-feira (15/2), o lançamento oficial do circuito de eventos gastronômicos que serão realizados pela entidade em 2022. Entre eles, a Festa das Nações e o Steak, que já são consolidados em Goiânia, mas que por conta da pandemia da Covid-19 não foram realizados no último ano. Além disso, serão realizados os festivais Bar em Bar, o Brasil Sabor e O quilo é Nosso, que buscam valorizar a gastronomia regional, além de um evento na região do Araguaia.

O circuito de eventos da Abrasel será aberto em abril, com o Steak, evento de churrasco artesanal. Pioneiro em Goiânia nesse segmento, atrai o público amante de um bom churrasco. Dessa maneira, acontece entre os dias 7 e 10 de abril, com curadoria da empresária Fabricia Calixto, CEO da marca A Porca. No festival, serão explorados os vários tipos de preparo do churrasco. Ademais, serão oferecidos cursos e workshops para os amantes de carne na brasa.

O Steak, da Abrasel Goiás, busca resgatar a maneira mais tradicional de se fazer churrasco, e tem carnes preparadas por chefs que integram os mais renomados restaurantes de Goiânia. Além disso, em 2022 terá uma grande programação musical com diversos shows.

Mais do circuito de eventos da Abrasel Goiás em 2022

Além do Steak, em abril, o circuito da Abrasel Goiás em 2022 terá mais seis eventos. Dessa maneira, de 12 a 29 de maio acontece o Festival Brasil Sabor. Em julho, ainda sem data, ocorre o Abrasel no Araguaia.

Já em agosto, entre os dias 4 e 7, acontece a Festa das Nações. De 13 a 27 de setembro a Abrasel Goiás realiza o festival é O Quilo é Nosso. Ademais, acontece Semana da Criança Abrasel, de 3 a 8 de outubro, e o Festival Bar em Bar, de 27 de outubro a 13 de novembro.