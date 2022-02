Bombeiros retiram quase 60 jacarés de lagoa em Porangatu; bebê já foi atacado

O Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (CBMGO) retirou quase 60 jacarés da Lagoa Grande em Porangatu, na região norte do estado. A prefeitura solicitou a retirada junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) depois que foi constatada a grande quantidade desses animais na cidade.

De acordo com a corporação, as capturas são realizadas desde outubro de 2021 e os animais são soltos em rios próximos da região para minimizar o risco potencial de acidente com os animais na cidade. Em junho do ano passado, um bebê foi atacado pelo animal e precisou ter o braço amputado.

Ainda segundo os bombeiros, os jacarés costumam sair da lagoa, principalmente no período chuvoso, sendo vistos pelas ruas próximas de seu habitat. Em dezembro de 2021, jacarés foram filmados por moradores em ruas da cidade.

Dados divulgados pela corporação apontam que, somente neste ano, já foram retirados 34 jacarés da lagoa, totalizando 59, que foram capturados desde outubro quando a operação começou. A ação deve continuar até que todos os jacarés sejam retirados do local.

A orientação dos bombeiros é que os moradores não se aproximem dos animais, que são selvagens e podem ser perigosos ao se sentirem ameaçados. Além disso, é importante não alimentar os jacarés, bem como não maltratá-los. Caso algum animal seja avistado nas ruas da cidade, “mantenha a distância e acione a corporação pelo telefone de emergência 193.”, recomenda a corporação.

Ocorrências com jacarés em lagoa em Porangatu

Em junho do ano passado, um bebê de um ano e oito meses foi atacado por um jacaré na lagoa. Ele foi transferido para o Hospital Estadual de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol), em Goiânia, onde precisou ter o antebraço direito amputado.

O bebê estava com a babá na orla do lago quando o ataque aconteceu. A mulher relatou que o animal abocanhou o braço do menino e o puxou para a água, momento que ela retirou o menino da boca do jacaré.

À época, a prefeitura comunicou que havia um planejamento ambiental para a revitalização da lagoa, onde estava incluída a logística do manejo dos jacarés.