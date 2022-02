Cine Cultura, em Goiânia, tem duas estreias na programação

O Cine Cultura, que voltou a funcionar no mês de fevereiro, após quase dois anos fechado devido a pandemia da Covid-19, tem duas estreias na programação, a partir desta quinta-feira (17/2). Assim, começam a ser exibidos o premiado longa-metragem cearense Fortaleza Hotel, e Benedetta, do diretor Paul Verhoeven. Dessa maneira, as obras serão exibidas até o dia 25 deste mês, às 16h50 e às 20h30, respectivamente.

Segue em cartaz no Cine Cultura, para quem não viu, o filme Vento Seco, do diretor goiano Daniel Nolasco. Ele é exibido às 18h20. Além disso, serão exibidas as duas últimas sessões de Marighella, de Wagner Moura. O filme será fica em cartaz apenas no sábado (18/2) e domingo (19/2), às 14h.

O Cine Cultura é uma unidade da Secretaria de Estado de Cultura (Secult Goiás), e está localizado no Centro Cultural Marietta Telles Machado, na Praça Cívica, no Centro de Goiânia. O local tem ingressos a preços populares, custando R$10 a inteira e R$5 a meia. Ademais, na segunda-feira todos pagam meia-entrada. O cinema só aceita pagamento dos ingressos em dinheiro e é exigido comprovante de vacinação contra a Covid-19 para acompanhar as sessões.

Mais sobre as estreias

Com direção de Armando Praça, o longa Fortaleza Hotel traz como protagonista Pilar. Ela é uma jovem camareira que está de partida para Dublin, onde vai tentar uma nova vida logo após a virada do ano. Porém, seu caminho cruza com o de Shin, uma hóspede sul-coreana de meia idade, que veio ao Brasil resgatar o corpo de seu falecido marido de volta à Seul. Dessa forma, os planos de ambas começam a dar errado. E, apesar de tudo que as separa, as duas mulheres acabam se aproximando. E, assim, estabelecem uma intensa relação de solidariedade, buscando encontrar uma na outra a solução para seus problemas.

Já o filme Benedetta é baseado em uma história real e retrata uma freira com desejos eróticos, que diz ser a responsável por comunicar a palavra de Jesus Cristo. O roteiro se passa no século XVII, tendo como destaque Benedetta Carlini, uma freira italiana que faz parte de um convento na Toscana desde sua infância. Perturbada por visões religiosas e eróticas, Benedetta é assistida por uma companheira de quarto. A relação entre as duas se transformará em um romance conturbado, ameaçando a permanência das irmãs no convento.

Confira a programação do Cine Cultura, em Goiânia, de 17/2 a 25/2:

14h: Marighella, direção de Wagner Moura (16 anos), sessão apenas sábado e domingo

16h50: Fortaleza Hotel, do Armando Praça (14 anos), sessão todos os dias

18h20: Vento Seco, de Daniel Nolasco (18 anos), sessão todos os dias

20h30: Benedetta , de Paul Verhoeven (18 anos), sessão todos os dias