Garota de 14 anos é abusada por colega no banheiro da escola, em Anápolis

Uma jovem de 14 anos denunciou que foi vítima de abusos praticados por um colega, de 15 anos, dentro do banheiro da instituição de ensino em que estuda. De acordo com a estudante, o caso aconteceu na tarde desta terça-feira (15/2), em uma escola localizada na Vila Brasil, em Anápolis.

A garota, que cursa o 9º ano do ensino fundamental, disse que um colega do 8º lhe chamou para acompanhá-lo ao banheiro masculino. Dentro do local, o garoto teria abaixado as calças e encostado os órgãos genitais nas nádegas da menina. A estudante saiu do banheiro e procurou um funcionário da instituição de ensino para relatar o ocorrido.

A diretora responsável pelo colégio ficou sabendo sobre a versão da vítima e entrou em contato com a Polícia Militar de Goiás (PMGO) e com o Conselho Tutelar de Anápolis, bem como comunicou os pais dos envolvidos sobre o ocorrido e a denuncia. O caso será investigado pela Polícia Civil de Goiás, por intermédio da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA).

Secretaria de Estado da Educação de Goiás se manifesta sobre o caso

A Secretaria de Estado da Educação de Goiás (Seduc) foi notificada sobre o ocorrido envolvendo os estudantes do Centro de Ensino em Período Integral (Cepi) José Ludovico de Almeida, da rede pública estadual de Anápolis. Diante ao caso a Seduc se manifestou, através de nota, informando que desde o momento em que foi notificada tem averiguado as circunstâncias em que se os fatos aconteceram.

Outra informação repassada pela pasta é de que por meio da Coordenação Regional de Educação (CRE) de Anápolis, a unidade escolar tomou todas as providências necessárias e cabíveis em relação ao caso, tais como acionar o Conselho Tutelar e as famílias dos estudantes envolvidos, bem como vem acompanhando e contribuindo para que haja os devidos esclarecimentos e sejam superadas quaisquer consequências.

A Secretaria de Estado da Educação de Goiás ressaltou ainda que “ensejará todos os esforços para que episódios desta natureza não voltem a ocorrer na rede estadual”.