Jovem posta foto de arma em grupo e ameaça atentado à escola, em Rio Verde

Na manhã desta quinta-feira (17/2) um garoto de 15 anos e os pais foram encaminhados para a delegacia de Rio Verde, localizado na região sudoeste de Goiás, após o adolescente publicar a foto de uma arma de fogo no grupo de WhatsApp da escola em que estuda e ameaçar realizar um atentado na data de hoje (17).

A mãe de um dos colegas entrou em contato com a Polícia Militar de Goiás (PMGO) informando sobre o caso e uma viatura foi encaminhada para realizar a segurança do colégio estadual, mas ao chegarem ao local o garoto ainda não havia chegado. Como medida de segurança, os alunos que estavam presentes foram liberados.

Apurações apontaram que posteriormente uma equipe da PMGO se encaminhou até a casa do estudante e ele disse a corporação que a arma que usou para fazer a ameaça era de brinquedo e que a situação toda foi uma “brincadeira”, desta forma ele não pretendia causar pânico. Mesmo com as declarações, o menino e os pais foram levados até a delegacia par prestar os devidos esclarecimentos sobre o caso.

Secretaria de Estado da Educação de Goiás se manifesta sobre o caso

Sobre a ameaça feita pelo aluno à uma escola da rede pública estadual de ensino, o Governo de Goiás, por meio da Secretaria de Estado da Educação (Seduc) se manifestou através de nota informando que a Superintendência de Segurança Escolar e Colégio Militar e a Coordenação Regional de Educação (CRE) de Rio Verde estão cientes e acompanhando o caso, além de contribuir com os órgãos responsáveis pela investigação.

Ainda de acordo com a Seduc, os funcionários do colégio estão passando por orientação dentro do Protocolo de Segurança Escolar. Este documento é usado para nortear as instituições de ensino em relação as questões que envolvem a segurança no ambiente escolar.

Leia na íntegra a nota divulgada pela Seduc: