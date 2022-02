Goiânia ganha primeiro Wine Bar com autoatendimento

Goiânia ganhará, nos próximos dias, seu primeiro Wine Bar com autoatendimento, que irá funcionar na loja da franquia Grand Cru, maior importadora de vinho do país, com mais de 120 espaços pelo Brasil. A inauguração, para convidados, acontece nos dias 22 e 23 de fevereiro.

Primeiro Wine Bar com autoatendimento em Goiânia, o Grand Cru ficará na Rua 1.136, nº 70, no Setor Marista. Nele, o cliente terá acesso a um dispenser onde poderá escolher a quantidade e o vinho que deseja. Dessa maneira, basta adquirir um cartão e colocar no dispenser. No local, serão oferecidos mais de 50 rótulos, em doses de 30ml, 60ml e 120 ml.

A loja da Grand Cru terá um portfólio com mais de 2,5 mil rótulos, entre brancos, tintos, rosés e espumantes. A carta irá abranger tanto o velho quanto o novo mundo, com diversidade de uvas e vinícolas. Além disso, eles prometem opções para todos os bolsos, criteriosamente escolhidas por uma exigente equipe de sommeliers. “Quem vier a Grand Cru vai encontrar uma adega recheada e terá certeza que os vinhos são escolhidos a dedo” assegura a proprietária da unidade em Goiânia, Paula Menezes.

O local também terá um restaurante com cardápio refinado, que servirá almoço e jantar, com opções de pratos executivos. Ademais, haverá ambientes exclusivos para degustação de pratos harmonizados, confrarias, cursos, eventos e treinamentos.

A adega Grand Cru Goiânia irá funcionar de segunda a sábado, das 9h às 23h. Aos domingos, das 12h às 18h. Além disso, o restaurante funcionará de terça a domingo, mas o horário ainda não foi divulgado.

Histórico da Grand Cru

Fundada em Buenos Aires no ano de 1998, a Grand Cru chegou ao Brasil quatro anos depois, em 2002, com foco na importação de vinhos argentinos e de grandes vinhos de Bordeaux. Assim, passados 20 anos de história, a rede cresceu e tornou-se a maior cadeia de lojas de vinho de importação exclusiva do Brasil.

A marca atua nas mais importantes cidades brasileiras – entre filiais e franquias – além do site, Clube de Vinhos, central de televendas e distribuição a restaurantes, hotéis e empórios. É reconhecida pelo mercado e figura entre os melhores portfólios do continente sul-americano.