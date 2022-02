Homem é preso por tentativa de homicídio contra ex-namorada, em Anápolis

Um rapaz de 23 anos foi preso pela Polícia Militar de Goiás (PMGO) suspeito de tentativa de homicídio, após esfaquear a ex-namorada. O caso aconteceu no município de Anápolis, a 55 km de Goiânia. A vítima, que tem a mesma idade do agressor, foi socorrida e encaminhada para o Hospital de Urgências do município.

Como aconteceu a tentativa de homicídio

De acordo com as apurações, o caso aconteceu na noite desta quarta-feira (16/2) e a mulher continua internada, se encontra consciente, lúcida e estável. Os registros da Polícia Civil de Goiás (PCGO) mostram que a vítima estava na porta de casa, conversando com algumas amigas, quando o investigado chegou ao local e pediu para conversar com ela em particular.

Diante à negativa da moça, o rapaz a puxou pelo braço, levando-a para o outro lado da rua, ordenando que as outras mulheres permanecessem onde estavam, pois iriam presenciar a morte da amiga. Os registros informam que o suspeito agrediu a ex-namorada com um soco no rosto e posteriormente começou a esfaqueá-la, fugindo apenas quando um vizinho da vítima pareceu.

A mulher, que levou cinco golpes de faca na nuca e na cabeça, foi socorrida pelos presentes e levada para o hospital. Familiares e testemunhas informaram que o suspeito do ataque era o ex-namorado da vítima e que ele já havia batido nela anteriormente, o que levou ao término do relacionamento. Diante à primeira agressão, uma medida protetiva foi concedida à vítima, em desfavor do rapaz.

Após a tentativa de homicídio, a Polícia Militar foi acionada e direcionou o patrulhamento Maria da Penha para procurar o autor do crime, que foi achado na madrugada do dia seguinte, escondido debaixo da cama, em uma casa localizada no mesmo município. Juntamente com o homem, foi apreendida uma faca. Acredita-se que seja a mesma usada no ataque.

As investigações sobre o caso ficam na responsabilidade da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam) de Anápolis.