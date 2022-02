Petrópolis: bombeiros goianos são enviados para auxiliar nos trabalhos de resgate

O Governo de Goiás envia nesta sexta-feira (18/2) bombeiros militares goianos para auxiliar nos trabalhos de resgate em Petrópolis, no Rio de Janeiro. A região foi atingida por fortes chuvas nesta semana, causando deslizamentos e enchentes, deixando vários mortos e desabrigados.

As equipes que vão reforçar os trabalhos são da 2ª Companhia Independente Bombeiro Militar, de Anápolis, sendo quatro bombeiros, três cães farejadores e uma viatura. O avião da corporação deve deslocar também na operação.

A atualização mais recente da Polícia Civil do Rio de Janeiro indica o registro de 134 pessoas desaparecidas. Os resgates se concentram na região do Morro da Oficina, onde pelo menos 40 casas foram soterradas após as fortes chuvas que atingiram a cidade.

Mortes em Petrópolis já chegam a 120

De acordo com a Defesa Civil do Rio de Janeiro, o número de mortes causadas pela chuva em Petrópolis já chegou a 120. Entre as vítimas estão cerca de 65 mulheres, 36 homens e 20 crianças e adolescentes.

Até a manhã de hoje (18), cerca de 57 corpos já haviam sido identificados pelo Instituto Médico Legal (IML). Conforme informações da Polícia Civil do Rio de Janeiro, cerca de 30 corpos foram liberados para sepultamento.

Fortes chuvas

O temporal que caiu na região serrana fluminense causou enchentes e deslizamentos que arrastaram casas e carros deste terça-feira (15). Este é o pior temporal registrado na cidade desde 1932, segundo a Defesa Civil. Em apenas três horas, choveu o volume esperado para o mês inteiro de fevereiro.

Na noite desta quinta-feira (17), novas chuvas foram registradas na região, o que fez a Defesa Civil acionar sirenes e emitir alerta à evacuação de moradores de áreas de risco na região de Quitandinha. Na comunidade 24 de Maio, novo deslizamento foi registrado.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), há previsão de fortes chuvas até o próximo sábado (19). Conforme informado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Informação, a região ainda corre risco, pois mesmo sem chuvas, as precipitações dos últimos dias deixaram o solo úmido, o que pode provocar novos deslizamentos.