Pit dogs são reconhecidos como patrimônio cultural de Goiânia

Os pit dogs, que estão espalhados por todas as regiões de Goiânia, foram reconhecidos como patrimônio cultural e imaterial da capital. Assim a Lei, de autoria da vereadora Sabrina Garcêz (PSD), foi sancionada pelo prefeito Rogério Cruz, em evento na sede da prefeitura.

Segundo o presidente do SindiPitDog, Ademildo Godoi, o reconhecimento dos pit dogs como patrimônio cultural e imaterial de Goiânia traz muita alegria para os donos e funcionários dos estabelecimentos, que fazem parte da cultura goianiense. “O pit dogs geram cerca de 25 mil empregos na capital. Eu trabalho no ramo há 28 anos, é um segmento pequeno, mas que movimenta muita renda”, celebrou.

Hoje, Goiânia possui mais de 1,6 mil pit dogs. Além disso, segundo o Sindicato de Proprietários de Pit-Dogs (Sindi Pit-dog), são mais de 3 mil estabelecimentos em todo o estado de Goiás.

Em 2020, o governo de Goiás já havia declarado os pit dogs como patrimônio cultural imaterial do Estado. A autora do projeto estadual foi a deputada estadual Adriana Accorsi (PT).

A história dos pit dogs em Goiânia

Em uma matéria sobre as páginas Goiânia do Passado (no Instagram e Twitter), publicada em 2020, o Aproveite a cidade contou um pouco sobre a história do nome pit dog, cuja origem foi narrada pelos perfis.

O nome surge de uma sanduicheria criada por Jorge e Jacob Abdala Rassi, em 1972. O local ficava no Centro de Goiânia. Assim, segundo a postagem, o estabelecimento quase foi batizado de “Little Dog” (na tradução do inglês, pequeno cachorro). A ideia foi aperfeiçoada com a sugestão de “Petit Dog” (uma mistura entre a língua francesa e o inglês), até chegar finalmente em “Pitidog”.

Em 2017, uma ação civil foi proposta pelo promotor Juliano de Barros Araújo contra a prefeitura municipal. Assim, a ação pretendia anular a concessões de funcionamento de vários estabelecimentos em Goiânia, entre eles os pit dogs, que agora se tornaram patrimônio cultural e imaterial da cidade. Além disso, a ação também englobava bancas de revistas e comércios instalados em bens públicos da capital.