Vídeo: PM apreende R$ 4 milhões em barras de ouro, em Montes Belos de Goiás

Na madrugada desta sexta-feira (18/2) a Polícia Militar de Goiás (PCGO), por intermédio do Comando de Operações de Divisas, apreendeu cerca de 19 barras de ouro, que possuem valor aproximado de R$ 4 milhões. A apreensão foi feita no município de Montes Belos de Goiás, localizado na região Oeste do estado.

No momento em que foram abordados, os suspeitos estavam transportando a carga dentro da peça de um carro. A corporação acredita que o ouro é ilegal, extraído de garimpos no estado do Pará. Os policiais abordaram uma caminhonete com dois ocupantes e durante a vistoria ao veículo e documentos pessoais dos envolvidos, os agentes notaram divergências nas informações repassadas, bem como a presença da peça automotiva na carroceria.

Apreensão e destino das barras de ouro

A peça foi aberta pelos policiais e dentro delas foram encontradas as barras de ouro, de diversos tamanhos e pesos, embrulhadas em papel e coberto com pedaços de espuma. As barras totalizaram o peso de pouco mais de 11 kg. De acordo com informações do capitão responsável pela operação, um dos suspeitos se apresentou como advogado e o outro como segurança. Todavia estas informações ainda não foram confirmadas.

Os homens informaram que pegaram a carga no Pará, passaram pelo estado do Mato Grosso e entregariam as barras de ouro para dois empresários de Goiânia. O pagamento pela execução do transporte seria de R$ 3 mil para cada um deles. Após a apreensão o material foi encaminhado para a Polícia Federal, na unidade localizada na capital Goiânia, juntamente com os dois ocupantes do veículo, que foram presos em flagrante.

A Polícia Militar de Goiás informou que foi instaurado um inquérito para investigar o caso e que o processo de investigação fica sob a responsabilidade da Polícia Federal. O homem que se apresentou como segurança possui passagem pela polícia pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo e ameaça.

Veja o vídeo abaixo: