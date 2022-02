Goiânia proíbe carnaval em locais públicos; eventos privados estão liberados

A Prefeitura de Goiânia retificou um decreto anterior (nº 7.743), que havia sido publicado no último dia 17 de fevereiro, e proibiu a realização de eventos de carnaval em locais públicos. O documento anterior restringia os eventos carnavalescos em locais públicos e privados, realizados em ambientes abertos ou fechados.

Com a mudança, eventos privados podem ser realizados com a presença de até 3 mil pessoas, desde que cumpras todas as normas estabelecidas pela prefeitura para a prevenção da Covid-19.

Veja o trecho do decreto:

“Fica vedada a realização de festejos relativos à festa popular denominada Carnaval no âmbito do Município de Goiânia no ano de 2022, inclusive pré-carnavalescos, em logradouros públicos.”

Covid-19

Na abertura do Dia “V” de vacinação, neste sábado (19), o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), falou sobre a importância da imunização com a proximidade do feriado de carnaval.

“Cada vez mais, nós estamos nos conscientizando disso. Se cumprirmos o protocolo, nós atravessaremos e vamos diminuindo essa situação [da pandemia de Covid-19] que estamos vivendo”, frisou Caiado. “Se tivermos excessos, vamos correr o risco de ter aumento do número de contaminados”, alertou o governador.

Em Goiânia, já foram aplicadas 2.636.082 doses de vacinas contra a Covid-19, sendo 1.185.721 referentes a primeira, e 1.066.288 da segunda. Com isso, a capital tem 82,7% de imunizados, contando com a população vacinável acima de 5 anos. Em relação a segunda dose, a porcentagem é de 74,3%.

Eventos em Goiânia

De acordo com o decreto nº 7744 da capital, fica autorizada a realização de eventos sociais e corporativos limitados à ocupação de no máximo 60% do espaço, obedecidos os demais protocolos estabelecidos em Nota Técnica da Secretaria Municipal de Saúde. O limite máximo é de duas mil pessoas para a realização de eventos sociais e corporativos, em ambientes fechados, e de três mil pessoas para a realização de eventos sociais e corporativos em ambientes abertos.