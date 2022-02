Neto é preso suspeito de espancar e matar avó de 71 anos, em Aparecida

A Polícia Civil de Goiás (PCGO), por meio da Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), efetuou a prisão de um neto suspeito de espancar e matar a avó de 71 anos, na Cidade Vera Cruz 2, em Aparecida de Goiânia, Região Metropolitana da capital.

Segundo a corporação, a ocorrência de lesão corporal do neto contra a avó foi registrada no último dia 13 de fevereiro deste ano, quando foi instaurado um inquérito para apurar o crime. Na ocasião, o filho e a cuidadora da vítima foram ouvidos.

As investigações apontaram que a idosa foi covardemente agredida pelo autor com murros, socos e golpes de bengala que era usada por ela. A vítima ficou muito machucada e chegou a ter traumatismo cranioencefálico.

As agressões teriam acontecido depois que a avó pediu ao neto que a deixasse se deitar, já que ele estava dormindo em sua cama. Irritado, ele começou a bater na idosa.

Devido a gravidade dos ferimentos, a vítima precisou ser internada em uma unidade de saúde e o estado de saúde era considerado grave.

Neto suspeito de espancar e matar avó de 71 anos foi preso em terminal de ônibus

Diante da gravidade do fato, a autoridade policial representou pela decretação da prisão preventiva do investigado, pela prática do crime de feminicídio, na forma tentada. Entretanto, nesta sexta-feira (18), a Deam foi comunicada que a vítima não resistiu e acabou falecendo na unidade de saúde.

Após a decretação da prisão preventiva do investigado pelo Poder Judiciário, várias diligências foram realizadas para localizar o agressor, que foi detido em um terminal de ônibus na capital.

A equipe da Deam de Aparecida, com o apoio do Grupo de Investigação de Homicídios (GIH), conduziu o investigado até a delegacia, onde foi interrogado pela autoridade policial. Após dar cumprimento ao mandado de prisão preventiva, o autor foi levado para a Central de Triagem de Aparecida de Goiânia.