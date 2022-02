Bombeiros goianos continuam as buscas por desaparecidos em Petrópolis

Os bombeiros militares goianos continuam, neste domingo (20), as buscas por desaparecidos em Petrópolis, na Região Serrana do Rio de Janeiro. No total, quatro militares e três cães farejadores foram enviados na última sexta-feira (18).

Os bombeiros presentes no local são especialistas em operações de busca, resgate e salvamento com cães, e atuam juntamente com o Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro nas buscas e resgates de vítimas desaparecidas, em locais determinados pelo Posto de Comando da operação.

A expectativa é que o número de animais atuando nos trabalhos de busca e resgate suba para 45. Além de Goiás, os animais foram enviados de estados e municípios como Teresópolis, Magé, Rio de Janeiro, São Paulo, Bahia, Minas Gerais e Santa Catarina. Ainda são esperados quatro cães farejadores da Argentina.

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s6b33f5e7-3075-4af6-8d50-74db0ce24112′]

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s21a5f5cb-8880-45e7-b1fd-e030c664b699′]

Tragédia em Petrópolis

De acordo com a Polícia Civil do Rio de Janeiro, o número de mortos subiu para 152 neste sábado (19), mas ainda há 165 pessoas desaparecidas. Na noite de ontem, 24 pessoas foram retiradas com vida dos deslizamentos e enchentes.

A tragédia aconteceu na última terça-feira (15), quando um temporal caiu na região serrana. Na quinta-feira (17), novas chuvas foram registradas. Ontem, mesmo com chuva forte, as equipes da Defesa Civil mantiveram as buscas por desaparecidos durante toda a noite.

Até o momento, foram registrados mais de 800 chamados, sendo a maioria por deslizamentos, que atingiram casas e vias em vários pontos da cidade. Informações apontam que cerca de 800 pessoas estão sendo atendidas pela assistência social.

Hoje, a prefeitura da cidade realiza uma megaoperação para a limpeza das ruas. No total, mais de 2 mil pessoas estarão atuando em diversos pontos da cidade. A Companhia de Limpeza Urbana da capital (Comlurb) ainda enviou 15 caminhões basculantes de grande porte, dois menores, sete pás mecânicas e quatro caminhões pipa, além de duas vans equipadas com moto bomba e itens para remoção de galhos, caminhão de apoio e cinco vans de poda de árvore, com 50 motosserras.

A recomendação da prefeitura é que os moradores evitem sair de casa, para assim agilizar a limpeza das ruas com menos pessoas circulando.