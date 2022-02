Forte chuva em Goiânia causa alagamentos e transtornos para moradores

A forte chuva que caiu em alguns bairros de Goiânia neste sábado (19), causou vários alagamentos e trouxe transtornos para alguns moradores da capital. Famílias e até mesmo cachorros precisaram ser resgatados.

Uma das ocorrências de resgate foi registrada no Conjunto Caiçara. Uma enchente foi causada por causa do transbordo do Rio Meia Ponte e o nível da água em algumas residências chegou a 1,20 metros de altura. Ao menos cinco famílias foram afetadas e cerca de dez pessoas precisaram ser resgatadas, sendo três crianças.

Com poio da Guarda Civil Metropolitana (GCM), as vítimas foram retiradas de suas casas e encaminhadas para residência de conhecidos e para abrigos. Segundo a corporação, foi necessário utilização de técnicas de salvamento terrestre e aquático, além do uso de embarcações, para que as vítimas pudessem ser encaminhadas para local seguro. Aqueles que se recusaram a sair do local foram orientadas sobre os riscos pelos bombeiros.

Forte chuva em Goiânia causa rompimento de ponte

Também com a forte chuva deste sábado (19), parte da estrutura da ponte sobre o Córrego Água Limpa, no Residencial Vale do Araguaia, se rompeu. A via precisou ser interditada e uma barreira de concreto foi instalada no local pela Secretaria Municipal de Infraestrutura.

Segundo a prefeitura, o local está sinalizado e a orientação é que os motoristas busquem rotas alternativas enquanto a integridade da estrutura da ponte é avaliada.

Cachorros são resgatados no Jardim Novo Mundo

Também na tarde de sábado, os bombeiros militares foram acionados para fazer o resgate de quatro cachorros que estavam ilhados no Jardim Novo Mundo. A enchente também foi causada pelo transbordo do Rio Meia Ponte.

Segundo a corporação, a cheia alagou um viveiro da Prefeitura de Goiânia, onde estavam os animais e alguns trabalhadores, que conseguiram sair e acionar o resgate dos cães. Os militares utilizaram embarcações para que os animais pudessem ser encaminhados para local seguro. Eles foram entregues aos proprietários sem ferimentos.

Fortes chuvas na Cidade de Goiás

A Cidade de Goiás também foi afetada com alagamentos depois das fortes chuvas deste sábado. De acordo com os bombeiros, com precipitações de 65,8mm de chuva acumulada, houve elevação do nível do Rio Vermelho.

Na manhã de sábado, o Sistema de Meteorologia do Estado de Goiás (SIMEHGO) aferiu o nível do rio, medindo, 78 cm de volume. Às 15h, com nova medição, o nível passou para 272 cm, ocasionado o Rio Vermelho à sair da calha. Por volta das 17h, com a diminuição das chuvas, o Rio, voltou ao normal.

