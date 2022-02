Menina de 6 anos morre após tomar choque elétrico, em Niquelândia

Uma menina de 6 anos morreu após tomar um choque elétrico em Niquelândia, na região norte do estado. O caso aconteceu na tarde de sábado (19). A menina chegou a ser socorrida, mas não resistiu.

De acordo com a Polícia Militar (PM), a criança estava em casa com a família, no Bairro Vila Mutirão, e recebeu a descarga elétrica ao colocar o celular para carregar em uma extensão.

A menina foi socorrida por uma equipe policial que fazia o patrulhamento na região e foi levada pra o Hospital Municipal Santa Efigênia. O descolamento demorou cerca de 3 minutos.

Quando a criança chegou na unidade de saúde, foi recebida pela equipe médica já sem sinais vitais. Os médicos tentaram fazer massagem cardíaca por cerca de 30 minutos, mas a menina não resistiu e acabou falecendo.

Além da menina de 6 anos que morreu após tomar choque elétrico, em Niquelândia, adolescente faleceu em Alexânia

Em dezembro do ano passado, um adolescente de 14 anos morreu após levar um choque elétrico enquanto usava o celular na tomada, em Alexânia, no Entorno do Distrito Federal (DF).

De acordo com a equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) que atendeu a ocorrência, familiares relataram que o menino estava no fundo de uma casa em uma chácara quando o acidente aconteceu.

Relatos de testemunhas apontam que o adolescente estava carregando o celular usando uma extensão e mexendo no aparelho. Em determinado momento, eles ouviram um barulho muito forte e viram que o adolescente havia sido arremessado para longe da tomada.

Segundo a Polícia Militar (PM), os parentes não souberam informar de onde veio a descarga elétrica, se do celular ou da extensão que o garoto usava. O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e encaminhou o corpo do adolescente para a regional de Anápolis, onde passou por exames.