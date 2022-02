Motociclista fica em estado grave após bater em carreta estacionada, em Anápolis

Um motociclista, de 29 anos, ficou em estado grave após bater na traseira de uma carreta que estava estacionada na BR-060, em Anápolis. O caso aconteceu na noite de sábado (19) e o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a ocorrência.

Informações apontam que o motociclista trafegava pela rodovia quando, próximo a um posto de combustível, colidiu com o veículo de grande porte que estava parado por causa de problemas mecânicos.

O motorista relatou que estava tentando consertar um problema no motor, na parte parte frontal do caminhão, quando ouviu o barulho e viu o motociclista caído no chão. Ele então acionou a corporação para prestar socorro à vítima.

Os bombeiros encaminharam o homem para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana) em estado gravíssimo. Ele estava inconsciente, com traumatismo craniano.

Como não teve a identidade divulgada, não foi possível conseguir atualização sobre o atual estado de saúde do motociclista.

Em outro caso, caminhão boiadeiro cai de ponte e desaparece nas águas do Rio Meia Ponte, em Goiânia

Na tarde deste sábado (19), um caminhão boiadeiro com 65 cabeças de gado caiu da ponte do Rio Meia Ponte, na BR-153, em Goiânia.

De acordo com o motorista, de 40 anos, ele seguia no sentido Anápolis/ Goiânia quando, com o trânsito lento, ao passar pela ponte, a carga pendeu para o lado do Rio e o segundo compartimento da carreta caiu dentro do rio e desapareceu. O motorista ainda relatou que o veículo apresentou um defeito mecânico.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Concessionária estiveram no local mas nada pôde ser feito. A corporação ainda informou que, com as chuvas que caem na região, o volume de águas está acima do normal e a carreta não pode ser visualizada. O trânsito no local flui sem interrupção.

Veja o vídeo: