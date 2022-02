Caminhão carregado com abacaxi é flagrado quase tombando na BR-153, em Aparecida

Um caminhão carregado com 20 toneladas de abacaxi foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) quase tombando na BR-153, em Aparecida de Goiânia, na região metropolitana da capital. O caso foi registrado na tarde de sábado (19).

De acordo com a PRF, o flagrante aconteceu quando uma equipe da polícia estava em patrulhamento no perímetro urbano no trecho que liga Goiânia a Aparecida de Goiânia viu o caminhão quase tombando devido a sua carga mal acondicionada.

Os policiais então escoltaram o caminhão até um posto de combustíveis, pois perceberam que a carga estava torta á direita, com o para-choque traseiro tocando no asfalto, com risco iminente de tombar.

Questionado, o motorista disse que saiu de Conceição do Araguaia, no Pará, e seguia para Frutal, em Minas Gerais, onde deveria entregar a carga de abacaxi. Ele afirmou que não tinha pretensão de para para remanejar a carga, e pretendia seguir até o destino com a carga da forma que estava para economizar tempo de viagem, mesmo com alto risco de acidente.

Diante dos fatos, o veículo foi retiro e autuado por falta de equipamento obrigatório e falta do cinto para prender a carga. Segundo a PRF, o motorista ainda estava com o exame toxicológico vencido.

Veja o flagrante feito pela PRF:

[custom_player src=’zoevideos.net/player/s223a2c50-28f9-45f0-b821-beb74518953d’]

Outras ocorrências nas rodovias federais goianas durante o fim de semana

Conforme boletim de segurança viária divulgado pela PRF nesta segunda-feira (21), durante o fim de semana foram registrados 14 acidentes que deixaram 14 pessoas feridas e uma morta nas rodovias federais que cortam Goiás.

Em relação as infrações, foram feitas 1.223 autuações, sendo que 62 foram flagrantes de condutores ou passageiros que não usavam cinto de segurança, 39 de motoristas que realizavam ultrapassagens proibidas e 72 de motoristas que estavam dirigindo embriagados.

No total, os policiais fiscalizaram 5.728 veículos e 5.901 pessoas que transitaram pelas rodovias federais goianas, destas, 15 pessoas foram presas por crimes diversos.