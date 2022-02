CENEG-Goiás oferece 230 vagas para 7 oficinas gratuitas

O Centro de Cidadania Negra do Estado Goiás (CENEG-Goiás) está oferecendo 230 vagas para oficinas gratuitas em Goiânia. Assim, é possível se inscrever para ter aulas de breaking/danças urbanas, muay thai, DJ, capoeira, percussão, MC/rap e grafite. As inscrições estão abertas, e vão até o dia 28 de fevereiro, podendo ser feitas pelos telefones (62) 3932-3905 ou (62) 98416-5395. Com o objetivo de facilitar o acesso à cultura hip-hop e disseminá-la na capital, a ação é feita para crianças e jovens que vivem em situações de vulnerabilidade social e econômica.

As aulas começam no dia 7 de março, sendo realizadas até o mês de julho. Assim, serão dois encontros semanais no Ponto de Cultura CENEG-Goiás, na Avenida Independência nº 41, no Setor Morais, em Goiânia.

As atividades desenvolverão habilidades como postura, trabalho em grupo, desenvoltura, criatividade e técnica de batalhas, entre outras. Além disso, acontecerão encontros culturais ao final de cada mês, para que os participantes tenham a oportunidade de colocar em prática seus aprendizados. Ademais, para levar à comunidade a promoção da cultura hip hop e seus elementos.

Transformação

As oficinas gratuitas da CENEG-Goiás têm o objetivo de trabalhar para a transformação de crianças e jovens que estão submetidas às condições de injustiças, violência e exclusão social. Isso se dá por meio do conhecimento da própria realidade, como indivíduo. Além disso, do conhecimento da história e da cultura hip-hop. Dessa maneira, também quer estimular o comportamento de não violência entre os participantes, bem como promover a autoestima individual e coletiva para o enfrentamento de desafios também estão entre os propósitos da iniciativa.

O presidente do Centro de Cidadania Negra do Estado Goiás, Aluísio Black, acredita que estas oficinas gratuitas são de grande importância para toda cidade e Estado. “Além de oferecer atividades com linguagens de artes urbanas da cultura hip-hop e afro-brasileira para um grande número de jovens cada vez mais carentes, o projeto colabora com a prevenção às drogas e promove os valores familiares”, destaca.

Mais sobre as oficinas gratuitas do CENEG-Goiás

Breaking / Danças Urbanas: Vagas: 30 | Idade: 7 a 16 anos | Aulas: segunda e quarta-feira, das 8h30 às 10h (turma única)

-Muay thai: Vagas: 30 | Idade: a partir de 7 anos | Aulas: sábado, das 9h às 10h30 (turma A) e das 13h às 14h30 (turma B)

-Dee Jay (DJ): Vagas: 30 | Idade: 6 a 9 anos | Aulas: terça e quinta-feira, das 9h30 às 11h (turma única)

-Capoeira: Vagas: 30 | Idade: a partir de 8 anos | Aulas: sábado, das 14h às 15h30

-Percussão: Vagas: 50 | Idade: a partir de 10 anos | Aulas: sábado, das 17h às 20h

-Grafite: Vagas: 30 | Idade: a partir de 8 anos | Aulas: sábado, das 8h30 às 10h (turma única)

-MC/Rap: Vagas: 30 | Idade: a partir de 8 anos | Aulas: segunda e quarta-feira, das 10hs às 11h30 (turma única)