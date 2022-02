Central de Flagrantes de Trindade passa a atender 20 cidades da região

Nesta segunda-feira (21/2) foi inaugurado, na cidade de Trindade, o novo prédio da Central Geral de Flagrantes da 1ª Delegacia Distrital de Polícia. Na ocasião estava presente o atual governador do Estado de Goiás, Ronaldo Caiado, que assegurou que a segurança pública será transformada , com estruturas que possam consolidar o bom atendimento policial à toda população.

A Central de Flagrantes será destinada para o atendimento de 20 cidades que fazem parte da região de Trindade, todavia continuará em funcionamento conjunto com a DDP. Usando o exemplo do que foi feito na saúde do estado, Caiado destacou que promoverá a regionalização nesta área “para que os moradores possam viver om dignidade”.

A DDP e a Central de Flagrantes eram abrigadas pelo prédio de uma antiga escola, onde o terreno foi doado à Policia Civil e possui cerca 6.627 m². De acordo com Rodney Miranda, secretário de Segurança Pública, “foram várias entregas neste formato de parcerias, cada uma contribuindo para um bem maior, em benefício da população […] já estamos colhendo os resultados: reduções históricas de violência em Goiás”, ressaltando que a parceria têm dado resultado.

Melhorias feitas com a reforma do antigo prédio escolar

Com a reforma do prédio, são 1.087 m² construídos, onde 943 m² são ocupados pela Central de Flagrantes e 144 m² pela delegacia, contando ainda com um espaço de 42 m² para construção de celas. O delegado-Geral, Alexandre Pinto Lourenço, afirmou que com a readequação do prédio da unidade, os serviços prestados continuarão sendo feitos com relevância, porém, agora, pelas mãos da Polícia Civil de Goiás.

Sobre a ação, o Juiz de direito do Fórum da Comarca disse que a polícia é a primeira a ter contato com o problema e que, quando há o vício neste primeiro contato, toda percepção penal é viciada. Na inauguração do novo prédio estavam também o prefeito Marden Júnior; deputado federal Delegado Waldir; deputados estaduais Doutor Antônio e Amauri Ribeiro; ex-deputado federal Daniel Vilela; secretário municipal de segurança de Trindade, Juliano Reis; presidente da OAB Trindade, George Neri; delegados, vereadores, comandantes e coordenadores regionais de Educação.