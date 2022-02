Guarda municipal armado é filmado ameaçando garis em Cristalina

Um guarda municipal armado foi filmado ameaçando garis em Cristalina, no Entorno do Distrito Federal (DF). O caso foi registrado no último sábado (19). O vídeo, que foi gravado por uma testemunha, mostra o momento da discussão entre o guarda e os garis, que foi motivada por causa da coleta de lixo. (Veja abaixo)

De acordo com boletim de ocorrência registrado pela testemunha, tudo começou quando os garis faziam a coleta na rua onde o vídeo foi gravado. O carro do guarda estava atrapalhando a passagem do caminhão de coleta e os servidores foram pedir que o agente retirasse o veículo estacionado.

Irritado, o guarda teria se recusado a tirar o veículo, pegou uma arma em casa e ameaçou os trabalhadores. No vídeo, o guarda questiona por que os garis não querem recolher o lixo da casa dele. “Tinha um carro na frente”, responde um dos trabalhadores.

O Dia Online não localizou o agente ou sua defesa até a publicação desta matéria. O espaço segue aberto.

Guarda municipal armado que foi filmado ameaçando garis estava de folga

Em nota, a Prefeitura de Cristalina lamentou o ocorrido e informou que o guarda estava em seu momento de folga quando sacou a arma para ameaçar os profissionais que trabalhavam no caminhão coletor de lixo na cidade.

A administração ainda reafirmou seu “compromisso com o cidadão de bem e com as famílias de Cristalina em todos os aspectos que envolvem a segurança pública, oferecendo apoio à Guarda Municipal e às demais instituições que agem para proteger os munícipes.”.

O comando da Guarda Municipal de Cristalina afirmou que não admite nenhum desvio de conduta e que o caso foi um fato isolado, mas já está sendo apurado pela corregedoria. O guarda que aparece no vídeo foi afastado.

A prefeitura ainda ressalta que situações isoladas como esta não refletem nem representam a atuação e caráter de quase totalidade dos integrantes das forças de segurança.

Veja o vídeo: