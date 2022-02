Irmãos são presos por homicídio durante festa em São Luís de Montes Belos

Dois homens, de 18 e 23 anos, foram detidos por serem suspeitos de matar, a facadas, duas pessoas durante uma festa no município de São Luís de Montes Belos, região central do estado de Goiás. Os homens, que são irmãos, feriram um rapaz de 19 anos e outro de 30. As vitimas chegaram a ser socorridas por outras pessoas que estavam na festa, mas não resistiram aos ferimentos.

Conforme informações repassadas pelo delegado responsável pela investigação, o crime aconteceu na madrugada deste domingo (20) e que o início da confusão se deu no momento em que um dos suspeitos tentava separar uma briga em que o cunhado estava envolvido. A briga ficou generalizada e então as vítimas foram esfaqueadas.

Prisão dos suspeitos de homicídio em São Luís de Montes Belos

Ainda de acordo com o delegado, um dos suspeitos disse ter agido em legítima defesa e o outro afirmou que a intenção era “apaziguar” a situação. A Polícia Militar de Goiás disse que uma das vítimas trabalhava como instrutor de auto-escola e o outro como barbeiro.

Um dos policiais que foram ao local para atender a ocorrência disse que havia muita gente na festa, mas que a corporação conseguiu identificar os envolvidos e encontrar a arma do crime, bem como as roupas sujas de sangue e a moto que os suspeitos usaram para sair da festa.

A prisão dos irmãos aconteceu após buscas na região, onde eles foram achados nas proximidades do terminal rodoviário de São Luís de Montes Belos, tentando fugir do local. Conforme informações da Polícia Civil de Goiás (PCGO), os suspeitos foram autuados em flagrante e encaminhados para o presídio local.

Caso sejam responsabilizados os homens podem responder judicialmente por homicídio e a pena pode variar de seis a 30 anos de reclusão, dependendo das características, circunstâncias e qualificações do crime cometido. O caso segue sob investigação.