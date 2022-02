Lista de aprovados no Sisu 2022/1 será divulgada pelo MEC nesta terça (22)

Nesta terça-feira (22/02) será divulgada a lista de aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu). A divulgação será feita de acordo com o cronograma oficial do processo seletivo e nesta etapa do programa estão sendo oferecidas 221.790 vagas em cursos de graduação em 125 instituições de ensino superior. Em relação ao horário de divulgação do resultado, a informação ainda não foi repassada pelo Ministério da Educação (MEC).

Após aprovado, o candidato deve estar atento ao prazo para realização de matrículas, que deve ter início nesta quarta-feira (23) e segue aberto até o próximo dia 8 de março. Vale ressaltar que cada instituição de ensino ou universidade possuí o seu próprio calendário, desta forma o estudante deve acessar o site da instituição onde vai cursar a graduação para verificar datas, horários e os documentos exigidos.

Já para aqueles concorrentes que optaram pela reserva de vagas (cotas) ou solicitaram o bônus do Enem, devem dedicar uma atenção redobrada ao processo seletivo, tendo em vista que precisam comprovar que possuem direito ao benefício. Vale lembrar que os candidatos que se declararam pretos e pardos estarão submetidos a passar por comissões de heteroidentificação.

Vagas disponibilizadas por instituições goianas no processo seletivo Sisu 2022/1

De acordo com os dados divulgados pelo Portal Nacional da Educação (PNE), que foram divulgados no último dia 30 de dezembro, ao todo estão sendo oferecidas 7 mil vagas em instituições goianas, para esta primeira edição do Sistema de Seleção Unificado (Sisu) 2022 em instituições goianas.

As seleções são feitas com base nas notas obtidas pelo Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021, pelos candidatos. De todas as instituições goianas participantes, as que mais estão ofertando vagas são, em primeiro lugar, a Universidade Federal de Goiás (UFG) com 4.414 vagas, logo depois vem a Universidade Federal de Jataí (UFJ) com 1.080 oportunidades.

Dentre o total de vagas, 541 estão sendo destinadas para a lei de cotas raciais e sociais. A Universidade Estadual de Goiás (UEG) não está participando da seleção de 2022/1 do Sisu. Todavia, a Universidade Federal de Catalão (UFCAT) está com 1.045 vagas em aberto, onde 517 são para ampla concorrência e o restante é destinado a cotas.