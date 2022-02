Mulher tem corpo queimado com óleo quente após briga por ciúmes, em Santa Helena 

Uma mulher, de 43 anos, foi levada para o hospital após ter o corpo queimado com óleo quente pelo companheiro, em Santa Helena de Goiás, na região sul do estado. O caso aconteceu na noite de sábado (19) e teria sido motivado por ciúmes.

O principal suspeito do crime é o companheiro da vítima, de 26 anos, que, além de jogar óleo quente nas costas da mulher, também correu atrás dela com uma faca. Ela só não foi atingida pois vizinhos interviram na situação.

A mulher teve queimaduras de 2º grau e foi encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade, onde recebeu os primeiros socorros, está bem e não corre risco de morte.

Após cometer o crime, o homem tentou fugir, mas acabou sendo preso em flagrante na casa dos pais. Ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil de Rio Verde, onde prestou depoimento. Aos policiais, o homem, que morava junto com a mulher, confessou o crime.

A defesa do suspeito não foi localizada, mas o espaço segue aberto para a manifestação.

Além da mulher que teve corpo queimado com óleo quente, outra quase foi morta por causa de R$ 300, em Rubiataba

No último dia 14 deste mês, uma mulher foi atingida com dois disparos por causa de uma dívida de R$ 300, em Rubiataba. O autor do feminicídio tentado é o ex-companheiro da vítima.

Conforme o boletim de ocorrência, o autor, desferiu diversos disparos contra vítima, mas somente dois a atingiram. No decorrer as investigações, a polícia descobriu que o homem já teria nutrido um relacionamento com a vítima e que a motivação, possivelmente, seria o objetivo de intimidá-la.

Diante dos fatos, foi solicitada a prisão preventiva do investigado, que foi detido na cidade de Aruanã. Além disso, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão e solicitada a quebra de dados telefônicos do investigado.