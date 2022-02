Mulher é presa em flagrante suspeita de atear fogo no marido, em Rio Verde

Uma mulher foi presa em flagrante, na madrugada desta terça-feira (22/2), suspeita de atear fogo no próprio marido, em Rio Verde, na Região Sudoeste de Goiás. A ocorrência foi atendida pela Polícia Militar (PM).

Segundo a corporação, uma denúncia através do 190 informou que um homem estava com corpo bastante queimado na Vila Amália. No local, testemunhas disseram que ouviram o homem gritando por socorro e, ao checarem o que estava acontecendo, se depararam com o corpo dele todo queimado.

Moradores da região ainda informaram que, antes de ficar inconsciente, o homem relatou que a própria esposa teria ateado fogo em seu corpo. Os policiais encontraram um isqueiro e um recipiente com acetona jogado no chão.

Devido a gravidade dos ferimentos, o homem foi encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade e, conforme informações médicas repassadas à polícia na manhã de hoje (22), ele se encontra em estado gravíssimo.

Diante da situação, a mulher foi localizada e conduzida à delegacia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante pela prática do crime de tentativa de homicídio. Ainda não há informações sobre o que teria motivado o crime, mas, segundo a Polícia Militar, a mulher nega a prática.

Além da mulher presa suspeita de atear fogo no marido, outra teve corpo queimado com óleo quente

No último sábado (19), uma mulher de 43 anos teve o corpo queimado com óleo quente pelo ex-companheiro, em Santa Helena de Goiás. O crime teria sido motivado por ciúmes.

Além de jogar óleo quente na vítima, o homem, de 26 anos, ainda teria corrido atrás dela com um faca. A mulher teve queimaduras de segundo grau nas costas e foi levada para uma unidade de saúde. Ela não corre risco de morte.

Após o crime, o homem fugiu, mas acabou sendo preso na casa dos pais. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil, onde prestou depoimento e confessou o crime.