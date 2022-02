Van da VacinAção chega a diferentes regiões de Goiânia

O atendimento da van da VacinAção, da prefeitura de Goiânia, continua e, nesta semana, até a próxima sexta-feira (25/2), percorre as regiões Norte, Sul, Oeste e Sudoeste de Goiânia. Assim, o objetivo é buscar moradores aptos a se vacinar. Dessa forma, nesta terça o veículo estará na Praça do Berimbau, na Região Norte. Nos locais serão disponibilizadas a 1ª, 2ª ou a dose de reforço de todas as vacinas contra a Covid-19. O atendimento é feito para o público a partir dos 12 anos, e acontece sempre das 8h às 17h.

O prefeito de Goiânia, Rogério Cruz, comemora os resultados da ação itinerante. “Já atingimos a marca de mais de 47 mil doses aplicadas pela van da VacinAção. E o trabalho segue a todo vapor por toda a cidade”, afirmou.

O titular da Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS), Durval Pedroso, lembra que, com a van a da VacinAção, a prefeitura de Goiânia visa imunizar a população em diversas regiões da cidade. “Por isso, estamos indo aos parques, terminais de ônibus, praças, shoppings, igrejas e centros comerciais”, enumera o secretário, lembrando que na van são vacinadas as pessoas com idade acima de 12 anos.

Confira os locais da van da VacinAção em Goiânia até 25/2

Na segunda-feira (21/2), a van da VacinAção esteve no Supermercado Atacadão Norte, localizado na Avenida Goiás. Já nesta terça, estará na Praça do Berimbau, na Região Norte. Além disso, na quarta-feira (23/2), estará no Cepal do Jardim América, na Região Sul.

A van da VacinAção estará no Terminal Vera Cruz na próxima quinta-feira (24/2), na Região Oeste de Goiânia. Ademais, na sexta, o veículo ficará no Terminal das Bandeiras, na Região Sudoeste da capital.