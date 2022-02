Aluguel Social: moradores de mais 8 cidades podem se inscrever no programa

A partir desta semana, mais oito cidade goianas começam a ser atendidas pelo programa Pra Ter Onde Morar – Aluguel Social. Os interessados devem fazer a inscrição no site da Agência Goiana de Habitação (Agehab).

No total, 35 municípios são atendidos pelo programa, os novos contemplados são: Cristalina, Goianésia, Goianira, Itumbiara, Mineiros, Planaltina, Santo Antônio do Descoberto e Uruaçu.

No total, 4,6 mil famílias já receberam os cartões do programa, sendo Goiânia, Aparecida de Goiânia, Trindade e Águas Lindas. Além dessas cidades, já estão em atendimento também Anápolis, Senador Canedo, Valparaíso, Novo Gama, Formosa e Luziânia. Em todas elas, as inscrições também seguem abertas ou em fase de entrega de documentação dos aprovados convocados.

Outras 15 cidades do Norte e Nordeste do Estado, atingidas pelas fortes chuvas, também estão entre os municípios atendidos. Por isso, as famílias que tiveram moradias com laudo de restrição da Defesa Civil podem se candidatar.

Como funciona o programa Aluguel Social

O auxílio é concedido pelo prazo de 18 meses, podendo ser prorrogado por igual período. Para participar do programa é preciso ter inscrição no CadÚnico no município do aluguel, ser maior de 18 anos ou emancipado e morar no município do aluguel há, no mínimo, 3 anos.

Ainda é preciso estar enquadrado em, ao menos, um requisito específico:

Estar em situação de moradia improvisada;

Ter perdido financiamento imobiliário em virtude do não pagamento das parcelas;

Utilizar valor igual ou superior a 50% da renda no custeio de aluguel ou estar com 75% da renda comprometida com endividamento;

Ser portador de deficiência ou ter no núcleo familiar pessoa com deficiência (PCD);

Ser vítima de violência doméstica e familiar ou assistida por medida protetiva;

Ter família monoparental (somente pai ou mãe).

A prioridade é para pessoas e famílias em vulnerabilidade socioeconômica, estudantes da Universidade Estadual de Goiás (UEG), beneficiários do Programa Universitário do Bem (ProBem) e vítimas de violência doméstica ou idoso em situação de vulnerabilidade.

Todos os requisitos e regras podem ser conferidos no site da Agehab.