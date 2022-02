Criança de 2 anos é internada após picada de aranha, em Aparecida de Goiânia

Nesta terça-feira (22/2), um menino de 2 anos de idade deu entrada no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad) após ser picado por uma aranha, em Aparecida de Goiânia. O menino foi internado após dez dias após a peregrinação da família em busca de uma unidade de saúde que fizesse o diagnóstico correto. Para conseguir o laudo que confirmava a picada, os familiares do menino tiveram que pagar uma consulta particular com um especialista.

De acordo com uma tia da vítima, a criança começou a passar mal no último dia 12 de fevereiro e ao procurarem pelo quarto do menino encontraram a aranha no berço. Inicialmente a criança apresentou febre de 40ºC e os pais o levaram ao Hecad, porém o diagnóstico foi de dengue.

Ao informarem que o menino estava com um caroço no braço, os pais foram orientados a se despreocupar com a erupção, pois está não representava nada. No dia seguinte o menino continuou a passar mal e foi levado novamente ao hospital, mas a internação não aconteceu. Diante ao estado de saúde do filho, os pais continuaram a procurar uma unidade médica que fornecesse o laudo correto, mas como não conseguiram, optaram por realizar uma consulta particular com um infectologista, na noite desta terça-feira (22).

Com o novo parecer médico, a família levou a vítima novamente ao Hecad e conseguiu que o menino fosse internado, passando por uma avaliação com um cirurgião, ortopedista e infectologista. Ainda de acordo com as informações repassadas por familiares, a criança deve passar por uma cirurgia para drenar a picada e corre o risco de ter o braço amputado. A vítima se encontra internada, recebendo medicação e atendimento médico.

Menina é picada por cobra dentro de sala de aula em Iaciara

Além do menino de 2 anos que foi picado por uma aranha que estava no berço, uma jovem de 5 anos foi ficada por uma cobra dentro da sala de aula onde estuda, no município de Iaciara, região nordeste de Goiás. Apesar de receber os primeiros socorros e medicações na unidade de saúde da cidade, a menina teve que ser transferida para o Hospital de Doenças Tropicais (HDT), em Goiânia.

De acordo com os familiares, a escola disse que a menina estava chupando um pirulito quando colocou a mão por baixo da mesa e foi ficada pelo animal. O caso aconteceu na tarde desta segunda-feira (21/2) e as informações sobre o estado de saúde da menina é que ela nesta terça (22) a criança teve que ser submetida a uma cirurgia, pois estava com o braço inchado e uma obstrução das veias, causada pelos músculos.

A menina segue internada no HDT, em estado regular e consciente, sendo acompanhada pela equipe médica da unidade de saúde.