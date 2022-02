Pipas deixaram mais de 90 mil goianos sem energia elétrica em 2021, diz Enel

A Enel Distribuição Goiás informou que um balanço foi feito considerando as causas que levaram os usuários a falta de energia elétrica. De acordo com a companhia, durante todo o ano de 2021, cerca de 90 mil clientes tiveram o fornecimento de energia afetado por uma brincadeira de criança. A pipa.

As apurações mostraram que durante o ano passado a Enel recebeu cerca de 900 ocorrências envolvendo pipas e a rede elétrica, que resultaram na interrupção do fornecimento de energia elétrica em todo Estado de Goiás. Dentre as cidades que tiveram este problema destacam-se os municípios de Luziânia, Planaltina, Valparaíso de Goiás, Novo Gama, Águas Lindas de Goiás e Cidade Ocidental, com 24,5% das ocorrências, seguido por Goiânia (23%), Rio Verde (15,6%); Aparecida de Goiânia (6,6%) e Anápolis (4,5%).

Com o balanço feito, a empresa de distribuição divulgou também algumas dicas e medidas para que a brincadeira se torne segura para todas e não prejudique a população devido a falta de energia. Confira abaixo.

Dicas para soltar pipa com segurança

1) Os itens que estiverem pendurados na rede elétrica não devem ser resgatados pela população. Este é um serviço que deve ser feito pelos técnicos da empresa, pois exige o uso de equipamentos de segurança e técnicas específicas para que seja executado com segurança.

2) Quando feita próximo a rede elétrica, a brincadeira se torna perigosa pois existe o risco da linha, ou da própria pipa, ficar enroscada nos fios, resultando assim em uma possível descarga elétrica. A recomendação é que a brincadeira seja feita em espaços abertos e longe da fiação, tais quais campos de futebol e parques.

3) Materiais considerados como condutores de energia, como por exemplo o alumínio, não devem ser usados na fabricação e manutenção da brincadeira, pois aumentam as chances de choque elétrico, podendo levar o indivíduo a morte.

4) Evite o uso de “rabiolas”, pois elas podem embaraçar nos fios e desligar o sistema de energia, o que provoca descargas elétricas, muitas vezes fatais.

5) As pipas funcionam como para-raios, desta forma sendo condutores elétricos e provocando acidentes. Assim, a recomendação é que a brincadeira não seja feita em dias de chuva ou com raios.

6) Quando uma pipa fica enroscada em postes e antenas, os participantes da brincadeira não devem tentar resgatá-la ou atirar objetos.

7) O uso de cerol é ilegal, tendo em risco que é capaz de corta os fios de alumínio ou de cobre, bem como é perigoso para os pedestres, cliclistas e motociclistas.

8) O uso de linhas chilenas também não são recomendados pois o seu poder de corte é quatro vezes maior do que o cerol tradicional. Assim, o risco de acidentes fatais é maior para pedestres e motociclistas e os danos à rede elétrica também são altos.

9) No momento da brincadeira as crianças devem ser acompanhadas por um adulto responsável.

10) Ao iniciar a brincadeira, deve-se levar em consideração o fluxo de ciclistas e motociclistas no local, pois a linha das pipas pode não ser vista quando estamos em alta velocidade, o que pode resultar em acidentes graves.