Goiânia e Aparecida decretam ponto facultativo no feriado de Carnaval

As prefeituras de Goiânia e de Aparecida de Goiânia publicaram, nesta terça-feira (24), decretos que determinam ponto facultativo em órgãos públicos durante o feriado de carnaval. A decisão também já havia sido tomada pelo Governo de Goiás.

De acordo com os documentos, os órgãos públicos suspendem os atendimentos a partir deste sábado (26) e só retomam a partir das 14h de quarta-feira (2/3). Os atendimentos em atividades consideradas essenciais devem continuar funcionando, como saúde 24h (urgência e emergência), coleta de resíduos sólidos e segurança pública.

Em Aparecida de Goiânia, não haverá vacinação contra a Covid-19 nos dias 28 de fevereiro e 1º de março. O atendimento retorna ao normal na quarta-feira (2), a partir das 8h na Central de Imunização e 14h nas Unidades Básicas de Saúde (UBS).

Em Goiânia ainda não foi divulgado se haverá vacinação durante o feriado.

Pagamento dos servidores

O Governo de Goiás antecipou para sexta-feira (25/2) o pagamento da folha salarial do funcionalismo público estadual referente a fevereiro. A folha salarial do Executivo do mês está estimada em mais de R$ 750 milhões. A medida atinge 162 mil servidores da ativa, inativos e pensionistas.

A Secretaria da Economia afirma ainda que todos os demais Poderes – Legislativo, Judiciário, Tribunal de Contas do Estado (TCE), Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), Defensoria Pública e demais órgãos e empresas – terão os vencimentos liberados na sexta-feira.

Tradicionalmente, os salários são liberados no último dia útil de cada mês, mas foi antecipado por causa do feriado de carnaval, conforme conforme decreto publicado no dia 10 deste mês.

Em Goiânia, o prefeito Rogério Cruz também adotou a mesma medida. “O salário de fevereiro já está na conta. Aproveitem o feriado de carnaval para descansar. Quem não estiver de plantão, retorna na próxima quarta-feira (2/3), às 14 horas, com o ânimo e competência de sempre.”, escreveu nas redes sociais.