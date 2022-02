Goiano que estava em Kiev consegue ir para Polônia após início do conflito

No início da tarde desta quinta-feira (24/2), um goiano, de 25 anos, que estava na Ucrânia no momento em que o país sofreu os primeiros bombardeiros russos, conseguiu sair do país invadido após ganhar uma carona e segue em direção à Polônia. De acordo com informações de familiares, o rapaz está seguindo para uma cidade localizada a cerca de 70 km de Kiev, capital da Ucrânia, onde deve passar a noite.

A dificuldade de locomoção, devido ao trânsito na capital ucraniana e o fluxo de pessoas nas ruas, impediu que o goiano saísse do país mais rapidamente. Ao longo do dia o brasileiro, por diversas vezes, foi às ruas para tentar sair do território de conflito. O desejo do rapaz é ir para o país vizinho ainda nesta sexta-feira (25).

Vale ressaltar que apesar dos portos e aeroportos estarem fechados, as fronteiras terrestres da Ucrânia ainda estão abertas para os estrangeiros que querem deixar o local. Todavia, os ucranianos não podem deixar o país.

Além do goiano, jogadores brasileiros estão trancados em um hotel na cidade de Kiev e gravaram um vídeo, na madrugada desta quinta-feira (24) solicitando apoio do governo brasileiro e afirmando que não podem sair do país com o início da invasão russa.

Presidente Jair Bolsonaro se pronuncia sobre brasileiros presos na Ucrânia

Na tarde desta quinta-feira (24), o presidente Jair Bolsonaro se pronunciou, através de suas redes sociais, sobre a situação dos brasileiros presos na Ucrânia, após o início do conflito na madrugada de hoje.

Em seu pronunciamento, Bolsonaro afirmou que a embaixada brasileira está de portas abertas para auxiliar os 500 brasileiros residentes no país, bem como os que estão à passeio.

O presidente orientou que aqueles que desejam sair do país devem entrar em contato com o consulado e seguir as orientações repassadas pela embaixada e, no caso dos residentes na Ucrânia, estes devem seguir para Kiev que for seguro.

