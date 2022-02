Na internet, brasileiros pedem que Bolsonaro não se manifeste sobre Rússia

Na manhã desta quinta-feira (24), alguns brasileiros foram à internet para pedir que o presidente Jair Bolsonaro não se manifeste sobre o conflito entre a Rússia e Ucrânia. As publicações foram feitas após a invasão de tropas russas em Kiev, capital da Ucrânia, que deixxou dezenas de mortos e feridos.

No Twitter, os usuários pedem que o mandatário não escolha um lado do conflito, pois temem as consequências diplomáticas negativas para o Brasil. Ainda pela manhã, mais de 60 publicações já haviam sido feitas.

“Só espero que o Bolsonaro não veja, não comente, simplesmente não reaja de forma alguma, apenas fique calado, em completo silêncio”, escreveu um usuário. “O Brasil não tem capacidade de resolver os próprios conflitos internos do país quem dirá se meter entre Rússia x Ucrânia. Pelo amor de Deus Bolsonaro fica quieto, isso é briga de gente grande.”, disse outro.

“Já tem gente inocente morrendo demais, o Brasil não pode entrar em Guerra.”, diz outra publicação. “Nós não temos nada haver com isso, Bolsonaro não deveria nem se quer deixar em dúvida se vai se aliar ou não.”, afirmou outra.

Até a manhã desta quinta-feira (24), Bolsonaro ainda não se havia se manifestado sobre a invasão russa. Além disso, o Itamaraty também ainda não publicou nota sobre o ocorrido.

B0lsonaro visita Rússia

Na semana passada, Bolsonaro foi duramente criticado por fazer uma viagem à Rússia com a tensão bélica em voga. O encontro com Vladimir Putin já estava previsto em agenda.

Na visita, o presidente manifestou solidariedade à Rússia e a “todos os países que se empenham pela paz”. Entretanto, a atitude não foi bem vista pelos Estados Unidos e a Casa Branca disse que o ato “não poderia ter ocorrido em momento pior”.

Hoje (24), nas redes sociais, o ex-presidente Lula ironizou a visita de Bolsonaro à Rússia, dizendo que agora ele também deveria ir para a Ucrânia “para ver se consegue resolver o problema lá”.