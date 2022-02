Orquestra Filarmônica de Goiás abre temporada 2022 de concertos

A Orquestra Filarmônica de Goiás realiza, nesta quarta-feira (24/2), a concerto de abertura da temporada 2022. Assim, a apresentação acontece no Palácio da Música do Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON), a partir das 20h. A entrada é gratuita e limitada a 60% da capacidade do local.

O concerto da Orquestra Filarmônica de Goiás contará com três peças comemorativas. Dessa maneira, o “Haydn”, chamado de Sinfonia Aleluia, abrirá o espetáculo. Na sequência, será apresentada a música de “Guerra-Peixe”. Além disso, para finalizar, os músicos vão executar a “Quinta Sinfonia”, do compositor russo Sergei Prokofiev.

“Os músicos dão sempre o seu melhor, onde quer que tocam. Mas a abertura de temporada é sempre um momento especial para eles, pelo que posso prever, vai ser um concerto fantástico”, enfatiza Neil Thomson, maestro da OFG.

Grandes nomes serão homenageados pela Orquestra Filarmônica de Goiás na temporada 2022. Dessa maneira, haverá apresentações com músicas de Frank Sinatra, Stéphane Grappelli e Pixinguinha. Ademais, irá incluir obras clássicas dos compositores Bach, Mozart, Haydn, Beethoven, Brahms e Tchaikovsky. “São composições que prometem emocionar o público presente”, afirma o maestro.

Esta será a primeira temporada da OFG após o grupo passar a integrar, em 2021, a Escola do Futuro em Artes Basileu França, administrada pela Secretaria de Desenvolvimento e Inovação (Sedi), em parceria com a Universidade Federal de Goiás (UFG). No Basileu França, a Filarmônica integra um núcleo de difusão da cultura e da música. Os músicos profissionais também atuam na docência, apoiando os processos de ensino-aprendizagem da escola.

OFG

Fundada em 1980 pelo maestro pirenopolino Braz de Pina, a OFG tem conduzido seu trabalho primando pelo acesso popular a concertos gratuitos. Em suas turnês, sempre estiveram contempladas apresentações ao ar livre, em praças e espaços públicos de cidades do interior goiano que, na maioria das vezes, não dispõem de um teatro para abrigar manifestações culturais.

Serviço: Orquestra Filarmônica de Goiás abre temporada 2022

Quando: Quinta-feira (24/02), às 20h

Onde: Centro Cultural Oscar Niemeyer (CCON) – Av. Dep. Jamel Cecílio, Km 01

Entrada: Gratuita

Legenda: Músicos da Orquestra Filarmônica de Goiás se apresentam em Goiânia